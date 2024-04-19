الأردن: لم ولن نسمح لإسرائيل بخرق أجوائنا لاستهداف إيران

أكد الأردن، اليوم الجمعة، أنه لم ولن يسمح لإسرائيل بخرق مجاله الجوي لاستهداف إيران، وذلك عقب الهجوم على مدينة أصفهان، قالت تقارير غربية إن تل أبيب تقف وراءه.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عقب ساعات من لقاء جمعهما في نيويورك، أمس الخميس.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان إن الصفدي أكد ضرورة خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وأعاد التشديد على أن الأردن لن يسمح بإحالته ساحة صراع بين إيران وإسرائيل، وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر.

ووفق البيان، أكد الصفدي لعبد اللهيان أن الأردن لن يسمح بخرق أجوائه من إيران أو إسرائيل، كما أبلغ الصفدي عبد اللهيان، ضرورة عدم خرق الأجواء الأردنية.

وأشار إلى أن بلاده لم ولن تسمح لإسرائيل بخرق أجوائها لاستهداف إيران، ولن تسمح لإيران خرق أجوائها أيضًا.

وشدد على أن التصعيد الحالي لا يخدم إلا بدفع الانتباه بعيدًا عن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي يجب أن يكون الأولوية التي تتكاتف من أجلها الجهود جميعها.

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi، اليوم، ضرورة خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وأعاد التشديد على أن الأردن لن يسمح بإحالته ساحة صراع بين إيران وإسرائيل وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر. وأكد الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين… pic.twitter.com/UVZJbuVVCk — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) April 19, 2024

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تحترم الأردن وحريصة على أمنه وعلى أمن المنطقة، وفق ما جاء بالبيان الأردني.

والأحد الماضي، أعلن الأردن استعداده لمواجهة التهديدات بعد رصده وتصديه لأجسام طائرة دخلت أجواء المملكة.

جاء ذلك غداة إطلاق إيران نحو 350 صاروخًا وطائرة مسيّرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردًا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع إبريل/نيسان الجاري.

هجوم أصفهان

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات مسيّرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان وسط البلاد، وتم تعليق الحركة الجوية في أصفهان وشيراز وطهران، قبل استئنافها تدريجيًا لاحقًا.

وعقب الأنباء عن الهجوم، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني عدم استهداف أو تأثر أي منشآت نووية في أصفهان.

وقال القائد بالجيش الإيراني العميد ميهن دوست، إن صوت الانفجار بأصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لهدف مشبوه، دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

وحتى الآن، لا تزال تل أبيب تلتزم الصمت إزاء تقارير أمريكية عن مهاجمتها لأهداف في إيران وسوريا والعراق.

وجاءت هذه التقارير عقب تهديدات إسرائيلية طوال الأيام الماضية بمهاجمة إيران، ردًا على هجمات نفّذتها الأخيرة بعشرات المسيّرات والصواريخ من أراضيها صوب إسرائيل، مساء السبت الماضي.

من جهتها، قالت القناة 12 العبرية إن وزارة الخارجية طلبت من سفاراتها في العالم الامتناع عن الإدلاء بتصريحات عن التقارير للهجوم في إيران.