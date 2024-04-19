انفجارات في أصفهان.. إيران تنفي وقوع أي هجوم خارجي وإسرائيل تلتزم الصمت

بعد تقارير أمريكية عن هجوم إسرائيلي على أهداف في إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بسماع دوي انفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان جنوبي طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن إسرائيل هاجمت إيران، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن القوات الإيرانية دمرت طائرات مسيّرة، وذلك بعد أيام من شنّ طهران ضربة انتقامية بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل.

وأفادت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن مسؤولا أمريكيا أكد لها أن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران. ولم يتمكن المسؤول من تأكيد ما إذا كان تم أيضا قصف مواقع سورية وعراقية خلال الهجوم.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية مختلفة أن الولايات المتحدة كانت على علم بالضربة الإسرائيلية لإيران، لكنها لم تشارك فيها.

Israel-Gaza live updates: Israel retaliates against Iran, US official says #NewsBreak https://t.co/fTpUX9D9nN — Carlos Kimathi (@CarlosKimathi) April 19, 2024

انفجارات في أصفهان

وذكرت وكالة (فارس) للأنباء أن دوي ثلاثة انفجارات سُمع بالقرب من قاعدة عسكرية في مدينة أصفهان بوسط البلاد. وصرح مسؤول إيراني بأنه لم يكن هناك هجوم صاروخي وأن الانفجارات جاءت نتيجة تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إنه بعد منتصف الليل بقليل “شوهدت ثلاث طائرات مسيّرة في سماء أصفهان. وجرى تفعيل نظام الدفاع الجوي وتدمير هذه المسيّرات في السماء”. وأضاف لاحقا أن الوضع في أصفهان طبيعي ولم تقع أي انفجارات على الأرض.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه التقارير.

تعليق رحلات جوية

وأعلنت شركة الملاحة الجوية الإيرانية تعليق الرحلات الجوية في غرب وشمال غرب وجنوب غرب البلاد. كما قالت وكالة (مهر) الإيرانية إن سلطات الطيران الإيرانية ألغت رحلات الطيران في مطار الخميني حتى العاشرة والنصف صباحا وعلقت الرحلات في مطارات بطهران وأصفهان وشيراز.

وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت عدة مسيّرات صغيرة بنجاح. وأفادت وكالة (فارس) بأن الدفاعات الجوية تصدت لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب قاعدة عسكرية بشمال غرب المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة تبريز، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات ناجمة عن وسائل الدفاع. كما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تم رصد وتدمير 3 مسيّرات في سماء أصفهان بواسطة الدفاعات الجوية.

المنشآت النووية “آمنة”

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المنشآت النووية الإيرانية آمنة، ولم تُصَب بأي ضرر، وأن أصوات الانفجارات التي سُمعت في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيّرات.

ويعد إقليم أصفهان مقرًّا لمرافق مهمة لصناعة الدفاع الإيرانية. ويقع أكبر مركز للأبحاث النووية في البلاد أيضا في الإقليم.

وبحسب تقارير إخبارية لوسائل الإعلام الرسمية، لم يكن هناك أي خطر على المنشآت النووية هناك.

ويوجد موقع نطنز النووي، وهو محور برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، في أصفهان.

ويأتي الحادث في ظل ارتفاع حدة التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل.

وقالت إسرائيل إنها سترد على الهجوم الذي شنته إيران في بداية الأسبوع واستخدمت فيه صواريخ ومئات من الطائرات المسيّرة ردًّا على غارة يعتقد أنها إسرائيلية على مجمع سفارتها في سوريا. وأُسقطت معظم المسيّرات والصواريخ الإيرانية قبل وصولها إلى إسرائيل.

وأثار محللون ومراقبون مخاوف بشأن مخاطر اتساع نطاق حرب إسرائيل على غزة إلى أنحاء المنطقة.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد حذر إسرائيل قبل ضربة اليوم الجمعة من أن طهران سترد “بقوة” على أي هجوم على أراضيها.