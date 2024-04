انفجارات في أصفهان.. إيران تنفي وقوع أي هجوم خارجي وإسرائيل تلتزم الصمت

أفادت وسائل إعلام إيرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بسماع دوي انفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان جنوبي طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن إسرائيل هاجمت إيران، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن القوات الإيرانية دمرت طائرات مسيّرة، وذلك بعد أيام من شنّ طهران ضربة انتقامية بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل.

وأفادت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن مسؤولا أمريكيا أكد لها أن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران. ولم يتمكن المسؤول من تأكيد ما إذا كان تم أيضا قصف مواقع سورية وعراقية خلال الهجوم.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية مختلفة أن الولايات المتحدة كانت على علم بالضربة الإسرائيلية لإيران، لكنها لم تشارك فيها.

