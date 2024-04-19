بعد مقتل 6 من مقاتليه.. حزب الله يعلن استهداف تجمع جنود إسرائيليين وتجهيزات تجسسية

أعلن (حزب الله)، اليوم الجمعة، استهداف تجمع جنود إسرائيليين وتجهيزات تجسسية إسرائيلية قرب حدود لبنان الجنوبية.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا تجمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع “رويسات العلم” في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية، وحققوا إصابة مباشرة.

وفي بيان آخر، أضاف الحزب أن مقاتليه استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع “بياض بليدا” بالأسلحة المناسبة، وأصابوها بشكل مباشر.

عاجل | المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة — قناة المنار (@TVManar1) April 19, 2024

عاجل | المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف التجهيزات التجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتصيبها إصابة مباشرة — قناة المنار (@TVManar1) April 19, 2024

والأربعاء والخميس وحدهما، أعلن (حزب الله) مقتل 5 من عناصره قبل أن يعلن، الجمعة، مقتل عنصر آخر، ليرتفع عدد ضحاياه منذ بداية المواجهات مع جيش الاحتلال في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 280.

عاجل | المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد حسن السيد عبد المحسن فضل الله "أبو هادي" مواليد عام 1969 من بلدة عيناثا وسكان بلدة خربة سلم في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس pic.twitter.com/3QkmXKOY8A — قناة المنار (@TVManar1) April 19, 2024

وفي السياق، أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية بأن “طيران العدو الإسرائيلي شن غارة على بلدة عيترون جنوبي لبنان”، دون الإبلاغ فورًا عن وقوع إصابات.

كما شن طيران جيش الاحتلال غارة على منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل دون في قضاء صور، ما أدى إلى تدمير أحد المنازل بشكل جزئي.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: “رصدنا إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وقصفنا بالمدفعية مصادر النيران”.

وأضاف: “قصفنا بالطيران بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، في المنصورة وعيترون في جنوب لبنان”.

وتضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل (حزب الله) وفصائل المقاومة الفلسطينية مع جيش الاحتلال قصفًا يوميًا متقطعًا عند الحدود، أسفر عن شهداء وجرحى في الجانب اللبناني، وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.