بلجيكا تقود مبادرة ضد إسرائيل في سوق الاتحاد الأوروبي

قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر إن بلادها ستقود مبادرة لمراجعة الاتفاقية التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية في سوق الاتحاد الأوروبي.

وذكرت بيترا عبر منشور على منصة “إكس”، أن بلجيكا ستقود مبادرة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، داعية إلى فرض رسوم جمركية على منتجات المستوطنات.

وأكدت أن بلادها ستشارك في رعاية قرار أممي يدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وأمس الخميس، أسقطت الولايات المتحدة مشروع قرار عربي بمجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

Decided: Belgium will take the lead at the EU level to re-evaluate our Association Agreement with Israel. We will co-sponsor a UN resolution in favour of full Palestinian UN membership. And we call for an EU-wide import duty on products coming from illegal Israeli settlements. — Petra De Sutter (@pdsutter) April 19, 2024

وكانت إسبانيا وأيرلندا طالبتا بمراجعة عاجلة للاتفاقية التجارية التي تمنح لإسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي.

والطلب الإسباني الأيرلندي جاء في ظل مواصلة إسرائيل حربها المدمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية الإسبانية أعرب رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وأيرلندا ليو فارادكار في رسالتهما المشتركة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، في منتصف فبراير/شباط الماضي، عن قلقهما العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة.

وأعربا في رسالتهما عن قلقهم بشأن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وشددا على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة اكتشاف انتهاك إسرائيل لالتزاماتها.

وتمنح اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ، في يونيو/حزيران 2000، تل أبيب العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ بلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في 2022.

وتقضي المادة الثانية من الاتفاقية التي أشار إليها الزعيمان الإسباني والإيرلندي أيضًا، باحترام إسرائيل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.