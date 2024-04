رجل يضرم النار في نفسه أمام محكمة يمثل أمامها ترامب في نيويورك (فيديو)

حاول رجل الجمعة إضرام النار في نفسه أمام محكمة مانهاتن التي يمثل أمامها الرئيس السابق دونالد ترامب لسبب لا يزال مجهولا، وفق ما أفادت الشرطة.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن “رجلا أضرم النار في نفسه خارج المحكمة. نجمع معلومات في المكان”.

وفي مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الضحية وقد أشعل النار في نفسه بعدما وضع يديه خلف رأسه وسرعان ما هرع عناصر الشرطة في اتجاهه.

🚨BREAKING🚨

Outside of the Trump trial, in Manhattan, a person has self immolated. He was put out with a fire extinguisher, but according to reports, he did not make it.

Video of the incident >#TrumpTrial #Trump #Manhattan #MentalHealth pic.twitter.com/JfsSnAOhC1

— Meytar (@Meytar_D) April 19, 2024