رجل يهدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية بباريس (فيديو)

ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، القبض على رجل كان يهدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية في باريس لكن تبين بعد تفتيشه أنه لم يكن يحمل أي متفجرات.

أعلنت شرطة باريس، اليوم الجمعة، أنها لم تعثر على متفجرات في القنصلية الإيرانية في باريس أو في حوزة شخص تم اعتقاله بعد تطويقها بناء على طلبها إثر الإعلان عن الاشتباه به.

وقال مكتب المدعي العام في باريس “لم يُعثر على أي مواد متفجرة في هذه المرحلة سواء بحوزته أو في الموقع”.

وأضاف أن الرجل الذي تم القبض عليه بعد خروجه من القنصلية هو من مواليد إيران عام 1963، وأنه “هدد بعمل عنيف” داخل القنصلية.

ونقلت رويترز عن مصدر بالشرطة، قوله: “إن الرجل شوهد نحو الساعة 11 صباحا (09:00 بتوقيت غرينتش) وهو يدخل القنصلية حاملا ما يبدو أنها قنبلة يدوية وسترة ناسفة. وطوقت الشرطة المنطقة”.

وذكر المصدر أن الرجل غادر القنصلية في وقت لاحق، ثم أُلقي القبض عليه. وذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية الإخبارية أنه كان يحمل قنابل زائفة.

وقال مصدر بالشرطة “هذا هو الرجل نفسه الذي كان يُشتبه بأنه حاول إشعال النيران قرب القنصلية الإيرانية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ونقلت صحيفة لو باريزيان على موقعها الإلكتروني عن عدة شهود القول إن الرجل جذب الأعلام أرضا داخل القنصلية وقال إنه يريد الثأر لمقتل شقيقه.

وكانت الإذاعة الفرنسية (أوروبا 1) قد قالت إن الشرطة قامت بتطويق مبنى القنصلية الإيرانية في باريس، حيث يوجد بداخلها رجل يرتدي حزاما ناسفا، هدد بتفجيره، وأشارت الإذاعة إلى توقف خدمة خط المترو القريب من المكان، جزءا من الإجراءات الأمنية.

وفي وقت سابق اليوم، سُمع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي لكن طهران قللت من شأن الواقعة وأشارت إلى أنها لا تخطط للرد وذلك في مسعى على ما يبدو لتجنب جر المنطقة إلى حرب واسعة.