سياسة|لبنان

شاهد: حزب الله يقصف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية

حزب الله يقصف مواقع عسكرية إسرائيلية
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19/4/2024

بث حزب الله اللبناني، الخميس، عدة مشاهد جديدة من استهدافه لمقرات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة.

ونشر حزب الله، مقطعًا مصورًا يظهر قصف لما قال إنه “مقر الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت التابعة لجيش العدو عند الحدود اللبنانية الفلسطينية”.

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وأظهرت المشاهد لحظة انطلاق الصاروخ من بين الأشجار، وسقوطه رأسًا على المقر العسكري الإسرائيلي، وإحداثه انفجارًا كبيرًا.

كما نشر الحزب مشاهد من عملية استهداف لما قال إنه تجهيزات تجسسية في موقع الرمثا التابع للجيش الاسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وفي وقت سابق نشر الحزب، مشاهد استهداف رادار في وحدة المراقبة الجوية بقاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة، موضحًا أن الوحدة الإسرائيلية تعمل على كشف المقذوفات والصواريخ وتحديد مصادر النيران.

وأوضح الحزب أن جميع عملياته التي كشف عنها اليوم ونشرها في مقاطع مصورة، قام بها أمس الأربعاء.

‏ويتبادل (حزب الله) وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا متقطعًا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، معظمهم في لبنان.

ويقول الحزب إنه يتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 110 آلاف شهيد ومصاب ومفقود معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارًا هائلًا، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

المصدر : الجزيرة مباشر