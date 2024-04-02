أبرز ردود الفعل الدولية بعد غارة استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في دمشق

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، مقتل 7 من أفراده بينهم ضابطان كبيران في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأصدر الحرس الثوري بيانا ضمّنه تنديدا شديدا بالهجوم، مؤكدا أن بين القتلى العميد محمد رضا زاهدي قائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، والعميد محمد هادي حاجي رحيمي.

ودعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان “المجتمع الدولي” إلى “رد جدي” على القصف الإسرائيلي الذي استهدف قنصلية بلاده في دمشق، مؤكدا أن الضربة الإسرائيلية تشكل “انتهاكا لكل الموجبات والمواثيق الدولية، محمّلا “النظام الصهيوني تداعيات هذا العمل”.

كما شدد عبد اللهيان على ضرورة أن “يرد المجتمع الدولي بشكل جدي على هذه الأعمال الإجرامية”.

وهذه أبرز ردود الفعل الدولية على الغارة التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في دمشق:

واشنطن: نحتاج إلى معلومات وافية قبل التعليق على الهجوم في دمشق

رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر التعليق على قصف مبنى البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، قبل الحصول على معلومات وافية.

وفي موجزه الصحفي اليومي بالعاصمة واشنطن، ذكر ميلر أنه شاهد الهجوم، وأوضح أن بلاده تواصل مباحثاتها مع إسرائيل والدول المعنية بالمنطقة في هذه المرحلة، وقال إنهم يحاولون جمع معلومات دقيقة عن الهجوم قبل التوصل إلى نتيجة.

وفي تصريحاته، لم يؤكد ميلر أو ينفِ أن الهجوم نفذته إسرائيل، مكتفيا بالقول إنه بعد الاجتماع مع الأطراف المعنية، سيجري تقييم منفذ الهجوم وما قد ينعكس على المنطقة.

وأكد شعور بلاده بالقلق إزاء تصاعد التوترات في المنطقة من مبدأ عام، قائلا “سنشعر بالقلق إزاء أي عمل قد يؤدي إلى انتشار الصراع في المنطقة”.

روسيا تتهم إسرائيل بشن ضربة “غير مقبولة”

قالت الخارجية الروسية في بيان “ندين بشدة هذا الهجوم غير المقبول على البعثة القنصلية الإيرانية في سوريا”، مؤكدة أن أي هجوم على مقر دبلوماسي هو أمر “غير مقبول”، ومحملة الجيش الإسرائيلي مسؤولية الضربة.

وتابع بيان الخارجية الروسية “ندعو القيادات الإسرائيلية إلى وقف أعمال العنف المسلح المستفزة ضد أراضي سوريا والبلدان المجاورة”، محذرا من “تداعيات غاية في الخطورة” على المنطقة.

باكستان

نددت باكستان في بيان لوزارة الخارجية بالهجوم على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق.

قطر تدين بشدة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

وأدانت دولة قطر بشدة الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية، وعدّته انتهاكا سافرا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تجرّم الاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية.

وشددت الخارجية القطرية في بيان على رفض دولة قطر التام استهداف البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وضرورة توفير الحماية لمنسوبيها بموجب قواعد القانون الدولي.

وعبّرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

بيان| قطر تدين بشدة استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ez8Cgw98UK — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 1, 2024

مسقط تدين قصف قنصلية إيران في دمشق

وأدانت سلطنة عمان القصف داعية إلى وقف التصعيد في المنطقة، وقالت الخارجية العمانية في بيان إن مسقط تعرب عن إدانة واستنكار القصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وعَدَّت القصف الذي لم تُسمّ جهته انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية، ولكل القوانين والحصانات الدبلوماسية الدولية الداعية إلى حماية وصون البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وأكدت ضرورة وقف التصعيد في المنطقة، ورفض العدوان وسائر الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار، معربة عن التعازي لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة سلطنة عُمان واستنكارها للقصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي يعد انتهاكاً لسيادة الجمهورية العربية السورية، ولكافة القوانين والحصانات الدبلوماسية الدولية الداعية لحماية وصون البعثات الدبلوماسية والقنصلية. pic.twitter.com/PrYLSfim44 — وزارة الخارجية (@FMofOman) April 1, 2024

حماس تدين استهداف مبنى البعثة الدبلوماسية

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف إسرائيل لمبنى البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، وقالت في بيان إن الهجوم الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي وتعدٍّ على سيادة كل من سوريا وإيران، وتصعيد خطير.

وأعربت حماس عن تضامنها مع إيران وسوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وطالبت الحركة مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفاعل “لردع الاحتلال الإسرائيلي وقادته المجرمين، بوقف عدوانهم على قطاع غزة والمنطقة، الذي يصب الزيت على النار، ويقوّض الاستقرار والأمن الدوليين”.

الإمارات تدين

وأدانت الإمارات القصف في بيان لوزارة خارجيتها، قائلة “أدانت الإمارات استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق”، من دون أي تعليق إضافي.