أحمد الطيبي: هذا هو هدف إقرار الكنيست قانون حظر “الجزيرة” في إسرائيل (فيديو)

وصف الدكتور أحمد الطيبي النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، القانون الجديد الذي وافق عليه الكنيست، لوقف نشاط قناة الجزيرة، بأنه “غبي”، معتبرًا القرار مساسًا صارخًا بحرّية التعبير وتداول المعلومات.

وأضاف الطيبي لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر “هناك هدفان من وراء تلك الخطوة، الهدف الأول: شعبوي، لإرضاء القاعدة اليمينية المتطرفة بعد سلسلة محاولات من قبل وسائل إعلام إسرائيلية طيلة الفترة الماضية لشيطنة قناة الجزيرة”.

عضو بالكنيست متسائلًا: إذا كانت الجزيرة إرهابية لماذا يظهر بعض المسؤولين الإسرائيليين على شاشتها؟ pic.twitter.com/lY977cVpAT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 2, 2024

وتابع “الهدف الثاني: عملي، فبعدما نجحوا في إسكات القنوات الإسرائيلية ومنعها من نقل فظائع الجيش في غزة، باتوا الآن يريدون منع قناة الجزيرة من نقل الحقيقة للناس على الأرض حتى لا يراها الناس”.

ووصف الطيبي الخطوة التي أقدم عليها الكنيست بأنها “محاولة سخيفة”، مؤكدًا أن العالم قد تغير في أعقاب الطفرة الهائلة التي لحقت بوسائل الاتصال، والتي يستحيل معها منع الحقائق من الوصول إلى الجمهور في أي مكان.

عضو الكنيست أحمد الطيبي: إسرائيل لا تريد للجزيرة أن تستمر في نقل جرائمها في غزة pic.twitter.com/jaP8YlTz2E — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 2, 2024

قانون يستهدف “الجزيرة”

وصوّت الكنيست بأغلبية 71 عضوًا من أصل 120، ومعارضة 10، بالقراءتين الثانية والثالثة، على القانون الذي يسمح بوقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل.

ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها يمس بأمن الدولة.

وتعليقًا على التصويت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منصة إكس، إن قناة الجزيرة “لن تبث من إسرائيل بعد تصويت الكنيست على قانون بهذا الخصوص”.

وزعم أن “الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وحرضت ضد جنود الجيش”.

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية تصريحات نتنياهو التي هاجم فيها الشبكة، ووصفت تصريحاته بأنها “حملة مسعورة”. كما قالت في بيان، مساء أمس الاثنين، إنها “لا تجد لها إلا وصفًا واحدًا هو أنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية”.