المطبخ المركزي العالمي.. قصة المنظمة التي قتلت إسرائيل 7 من موظفيها في غزة

قالت منظمة المطبخ المركزي العالمي غير الحكومية، إن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا من بين 7 من موظفيها قتلوا بغارة جوية إسرائيلية في وسط غزة الاثنين.

وفيما يلي تفاصيل عن المطبخ المركزي العالمي:

تأسيسه وهدفه

أسس منظمة المطبخ المركزي العالمي غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، الطاهي خوسيه أندريس وزوجته باتريشيا عام 2010 في أعقاب زلزال كبير في هايتي؛ لتقديم مساعدات غذائية طارئة للناجين.

غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، الطاهي خوسيه أندريس وزوجته باتريشيا عام 2010 في أعقاب زلزال كبير في هايتي؛ لتقديم مساعدات غذائية طارئة للناجين. توسعت المنظمة بعد ذلك لتوفر التدريب على الصمود في مواجهة المحن وتوفر وجبات ودعم للناجين من كوارث طبيعية أخرى، وكذلك اللاجئين والمتضررين من الصراعات.

قدم المطبخ المركزي العالمي عشرات الملايين من الوجبات في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي عام 2022.

إلى غزة

شارك المطبخ المركزي العالمي في أول شحنة من المساعدات إلى غزة يتم إرسالها عبر ممر بحري من قبرص في شهر مارس/آذار.

وكان من المنتظر أن تصل شحنة ثانية من المطبخ تحمل 332 طنا من الأغذية إلى غزة هذا الأسبوع.

الطاهي خوسيه أندريس