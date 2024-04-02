بعد إيلات.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة جوية إسرائيلية بالمسيّرات (فيديو)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت قاعدة جوية إسرائيلية، مؤكدة استمرارها في استكمال المرحلة الثانية من عمليات مقاومة الاحتلال.

وقالت في بيان “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الثلاثاء، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة (تل نوف) الجوية الصهيونية بأراضينا المحتلة”.

وأضاف البيان “نؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالًا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل”.

استهداف إيلات

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت أنها استهدفت مدينة إيلات في أقصى الجنوب بطيران مسيّر، وكتبت تعليقًا “مشاهد من إطلاق المقاومة الإسلامية في العراق، طيرانًا مسيّرًا باتجاه إيلات المحتلة (أم الرشراش)”.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر في وقت متأخر من مساء الاثنين بحدوث انفجار عنيف في معسكر البحرية التابع لجيش الاحتلال في مدينة أم الرشراش (إيلات) واشتعال النيران في المكان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة اخترقت الأجواء وأصابت مبنى في مدينة إيلات بأقصى الجنوب، وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن المسيّرة أصابت قاعدة عسكرية بحرية بالمدينة.

وقال جيش الاحتلال في بيان صباح أمس الاثنين إن الطائرة المسيرة جاءت من جهة الشرق وسقطت على مبنى في إيلات وأحدثت أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

وتشنّ جماعات متحالفة مع إيران هجمات على أهداف إسرائيلية وأمريكية من لبنان واليمن والعراق وسوريا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا لـ165 هجوما -عُدَّ منها هجوم وقع في شمال شرق الأردن- منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب ما أعلن البنتاغون.

وقد أعلنت الفصائل المسلحة العراقية التي ينضوي تحتها العديد من التنظيمات، مسؤوليتها عن أكثر من 150 هجوما على القوات الأمريكية في المنطقة منذ ذلك الحين.