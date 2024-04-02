بعد مقتل قادة بالحرس الثوري.. خامنئي يتوعد إسرائيل بالانتقام ورسائل متبادلة بين واشنطن وطهران

توعدت إيران، الثلاثاء، بـ”معاقبة” إسرائيل على الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، أمس الاثنين، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصًا بينهم 7 من الحرس الثوري.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في بيان “سوف يعاقب رجالنا الشجعان هذا النظام الخبيث”.

وأضاف “سوف نتأكد أنهم سيندمون على هذه الجريمة والجرائم المماثلة”.

كما تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالرد على هذا الهجوم، مؤكدًا أن “هذه الجريمة البشعة لن تمرّ من دون رد“.

ولم يقدّم رئيسي أي تفاصيل بشأن طبيعة هذا الرد، لكنّ بيانًا صادرًا عن المجلس الأعلى للأمن القومي أفاد بعد اجتماع طارئ -عُقد مساء الاثنين بحضوره- بأنه جرى اتخاذ “القرارات اللازمة”.

وحمّلت إيران ما سمته “النظام الصهيوني” المسؤولية عن الهجوم، غير أن إسرائيل لم تتطرق إلى هذه التطورات على المستوى الرسمي، كما أنها لم تعلن أي مسؤولية عنها.

واشنطن: أبلغنا طهران بأنه لا علاقة لنا باستهداف قنصليتها في دمشق

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني ارتفاع عدد القتلى إلى 13 قتيلًا بينهم سبعة أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، وذلك بعدما أفادت حصيلة سابقة عن مقتل 11 شخصًا.

وقال التلفزيون الإيراني “في الهجوم الذي نفذه النظام الصهيوني على قنصلية السفارة الإيرانية في العاصمة السورية، قُتل 7 إيرانيين و6 سوريين”.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أفاد عقب الهجوم بمقتل 7 من أفراده بينهم ضابطان كبيران، موضحًا أن بين القتلى العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي.

من جهتها، أكدت الولايات المتحدة لإيران أنه “لا علاقة لها” بالقصف الذي دمر المبنى الذي يضم القنصلية ومقر إقامة السفير الإيراني في دمشق، حسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي.

وفي سياق التحرك الدبلوماسي الروسي، دعت إيران مجلس الأمن الدولي إلى “إدانة هذا الهجوم الإرهابي الذي ارتكبه النظام الإسرائيلي بأشد العبارات الممكنة”.

وأعلن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أنه أرسل “رسالة مهمة” إلى الولايات المتحدة عبر القائم بأعمال السفارة السويسرية في إيران التي تمثل المصالح الأمريكية مع غياب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال عبد اللهيان إن هذه الرسالة التي لم يُكشف عن مضمونها، أُرسلت إلى واشنطن “بوصفها شريكًا للنظام الصهيوني”، مضيفًا أنها “يجب أن تتحمل المسؤولية”.

وهذا القصف الذي نفذته “6 صواريخ أطلقتها مقاتلات إف-35” وفق طهران، هو الأول الذي يستهدف مبنى دبلوماسيًّا إيرانيًّا في سوريا.

بيان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الهجوم الوحشي الصهيوني على سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في #دمشق:https://t.co/0bFaLUT0WY#السفارة_الإيرانية pic.twitter.com/WreYa2JgDh — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) April 2, 2024

ومنذ عام 2011، نفّذت إسرائيل مئات الضربات في سوريا المجاورة، مستهدفة مواقع لحكومة النظام السوري والجماعات الموالية لإيران وأهداف عسكرية إيرانية.