بيانات ملاحية تظهر استمرار تحرك 6 سفن أمريكية محملة بمواد لبناء ميناء غزة المؤقت (شاهد)

أظهرت بيانات ملاحية من موقع (مارين ترافيك)، تحرك 6 سفن أمريكية عسكرية تحمل الإمدادات والمواد الأولية لبناء ميناء بحري مؤقت قبالة سواحل قطاع غزة.

وتشير البيانات إلى تحرك سفينة الدعم اللوجستي “GENERAL FRANK BESSON” واقترابها من الوصول لمضيق جبل طارق لمواصلة رحلتها إلى قطاع غزة.

On March 12, 2024, U.S. Army Vessels (USAV SP4 James A. Loux (LSV-6), USAV Monterrey (LCU30), USAV Matamoros (LCU26), and USAV Wilson Warf (LCU11) from the 7th Transportation Brigade (Expeditionary), 3rd Expeditionary Sustainment Command, XVIII Airborne Corps, departed Joint Base… pic.twitter.com/ROc3CoLNM1

وغادرت السفينة جزر الأزور البرتغالية يوم 30 مارس/آذار الماضي، بعد أن كانت متوقفة بها من أجل التزود بالوقود. ووفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية بدأت سفينة الدعم اللوجستي رحلتها من قاعدة “لانغلي-يوستيس”، يوم 9 مارس/آذار الماضي.

كما تظهر البيانات الملاحية وصول السفينة اللوجيستية الأمريكية “ROY P.BENAVIDEZ” قبالة سواحل تونس في طريقها لقطاع غزة، وقد غادرت السفينة ميناء فيرجينيا يوم 22 مارس/آذار.

On March 9, 2024, U.S. Army Vessel (USAV) General Frank S. Besson (LSV-1) from the 7th Transportation Brigade (Expeditionary), 3rd Expeditionary Sustainment Command, XVIII Airborne Corps, departed Joint Base Langley-Eustis en route to the Eastern Mediterranean less than 36 hours… pic.twitter.com/X70uttuY9J

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2024