سياسة|قطاع غزة

بيانات ملاحية تظهر استمرار تحرك 6 سفن أمريكية محملة بمواد لبناء ميناء غزة المؤقت (شاهد)

جميع السفن في طريقها إلى ساحل قطاع غزة

سفينة تحمل معدّات أولية لإنشاء "ميناء مساعدات" مؤقت على ساحل غزة (القيادة المركزية الأمريكية)
2/4/2024

أظهرت بيانات ملاحية من موقع (مارين ترافيك)، تحرك 6 سفن أمريكية عسكرية تحمل الإمدادات والمواد الأولية لبناء ميناء بحري مؤقت قبالة سواحل قطاع غزة.

وتشير البيانات إلى تحرك سفينة الدعم اللوجستي “GENERAL FRANK BESSON” واقترابها من الوصول لمضيق جبل طارق لمواصلة رحلتها إلى قطاع غزة.

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وغادرت السفينة جزر الأزور البرتغالية يوم 30 مارس/آذار الماضي، بعد أن كانت متوقفة بها من أجل التزود بالوقود. ووفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية بدأت سفينة الدعم اللوجستي رحلتها من قاعدة “لانغلي-يوستيس”، يوم 9 مارس/آذار الماضي.

كما تظهر البيانات الملاحية وصول السفينة اللوجيستية الأمريكية “ROY P.BENAVIDEZ” قبالة سواحل تونس في طريقها لقطاع غزة، وقد غادرت السفينة ميناء فيرجينيا يوم 22 مارس/آذار.

وتظهر البيانات الملاحية أيضا استمرار تحرك سفن العمليات العسكرية USAV WILSON WHARF وUSAV MONTERREY وUSAV MATAMOROS، بالإضافة إلى سفينة الشحن العسكرية USAV JAMES LOUX واقترابهم من جزر الكناري في طريقهم لمضيق جبل طارق.

وقد غادرت السفن قاعدة “لانغلي-يوستيس” المشتركة في فرجينيا يوم 12 مارس/آذار الماضي، من أجل الوصول لمكان الميناء المراد إقامته في غزة.

وبحسب بيانات القيادة المركزية الأمريكية، فإن جميع السفن في طريقها إلى ساحل قطاع غزة بغرض لإنشاء رصيف مؤقت يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع المحاصر.

المصدر : الجزيرة مباشر