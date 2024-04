حماس تدين ومطالب غربية بالتحقيق.. تنديد دولي وأممي إثر مقتل عمال إغاثة في غزة

أثارت حادثة مقتل 7 من العاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي الإغاثية بيد الجيش الإسرائيلي في غزة أمس الاثنين، ردودًا غاضبة في فلسطين وجميع أنحاء العالم.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال للموظفين السبعة، وقالت في بيان لها اليوم “إن هذه الجريمة تؤكّد مجددًا أن الاحتلال لا يزال يصرّ على سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين العزل وضد فرق الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية، في إطار مساعيه لإرهاب العاملين فيها، لمنعهم من مواصلة مهامهم الإنسانية”.

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن “بإدانة هذا الفعل الشنيع، والتحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وصدرت بيانات شجب ورفض من شخصيات ومنظمات دولية وأممية منددة بما حدث، في حين طالبت دول إسرائيل بتوضيح وتقديم تفسير لما حدث في مقتل عمال إغاثة كانوا يقدمون وجبات طعام لأناس يعانون ظروفا معيشية صعبة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على إسرائيل توضيح الملابسات المحيطة بمقتل سبعة من العاملين لصالح منظمة المطابخ العالمية، التي أسسها الطاهي الإسباني الشهير خوسيه أندريس، بغارة جوية إسرائيلية على وسط غزة.

وفي هذا السياق، طلب وزير الخارجية البولندي من السفير الإسرائيلي لدى وارسو تقديم “تفسيرات عاجلة” بعد مقتل متطوع بولندي أثناء تقديم مساعدات في قطاع غزة.

وقالت منظمة المطبخ العالمي غير الحكومية إن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا من بين سبعة موظفين لديها قتلوا بغارة جوية إسرائيلية على وسط غزة أمس الاثنين، وتتبع المنظمة الطاهي الشهير خوسيه أندريس وتقدم مساعدات في غزة.

وكتب الوزير رادوسلاف سيكورسكي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “لقد طلبت شخصيا من السفير الإسرائيلي، توضيحات عاجلة”. وقال “أكد لي أن بولندا ستتلقى قريبا نتائج التحقيق في هذه المأساة، أقدم التعازي لأسرة المتطوع الشجاع وجميع الضحايا المدنيين في قطاع غزة”.

وكتب رئيس بلدية مدينة بجنوب شرق بولندا “أمس، قُتل زميلنا المتطوع من سكان برزيميسل وعضو فريق المطبخ العالمي (داميان سوبول) في هجوم صاروخي شنته القوات الإسرائيلية على قافلة إنسانية تنقل الغذاء في قطاع غزة”.

من جانبه قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، إنه لا يمكن الدفاع عن المتورطين في مقتل عمال إغاثة دوليين بقصف إسرائيلي استهدف قافلتهم بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال غريفيث على منصة إكس “غاضبون من مقتل عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غزة، لقد كانوا أبطالًا قُتلوا أثناء محاولتهم إطعام الجائعين، تعازيّ لعائلاتهم وزملائهم”.

واستنكر المسؤول الأممي الحادث، وقال “كل هذا الحديث عن وقف إطلاق النار، ولا تزال هذه الحرب تسرق أفضلنا”، مؤكدًا أنه لا يمكن الدفاع عن تصرفات من يقفون وراء هذه الجريمة، ومشددًا على ضرورة أن تتوقف هذه الحرب.

