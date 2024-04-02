رويترز: إدارة بايدن تدرس صفقة لتسليح إسرائيل قيمتها 18 مليار دولار

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما إذا كانت ستتقدم في صفقة أسلحة لإسرائيل قيمتها 18 مليار دولار، تشمل عشرات من طائرات إف-15 وذخائر، حسبما نقلت رويتزر عن خمسة مصادر مطلعة.

وقال أحد المصادر إن بيع 25 طائرة إف-15 لإسرائيل قيد المراجعة منذ أن تلقت الولايات المتحدة طلبًا رسميًّا بهذا الشأن في يناير/كانون الثاني 2023، قبل الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة بأشهر عديدة. ومن شأن هذا الصفقة أن ترفع عدد طائرات إف-15 إلى 50.

وقال المصدر الثاني إن تسريع وتيرة تسليم الطائرات لإسرائيل كان من بين أهم مطالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي التي أجرى خلالها محادثات مع مسؤولين أمريكيين من بينهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن.

وقت التسليم المحتمل

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن أقرب وقت لتسليم الطائرات هو عام 2029، وذلك إذا أُرسل إخطار رسمي إلى الكونغرس الثلاثاء وأُقرت الصفقة على الفور.

وقال أحد المساعدين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن رئيس اللجنة مايكل مكول وافق على عملية البيع في 30 يناير، حيث أُخطرت مكاتب الكونغرس المسؤولة عن الموافقة على العمليات الكبيرة لبيع الأسلحة.

وأضاف المصدر الثاني “لقد جرت بالفعل مداولات بين الإدارة والكونغرس بشأن قضية طائرات إف-15″، لكنه أشار إلى أن بعض المكاتب الأربعة المطلوب منها التوقيع على عمليات بيع الأسلحة لم يوقّع حتى الآن.

وينص القانون الأمريكي على ضرورة إخطار الكونغرس بالاتفاقات الكبيرة المتعلقة ببيع العتاد العسكري لدول أجنبية، ويسمح له بمنع مثل هذه المبيعات من خلال إصدار قرار بعدم الموافقة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو غيرها من المخاوف.

وتسمح عملية مراجعة غير رسمية يجريها قادة الديمقراطيين والجمهوريين بلجنتي الشؤون الخارجية بدراسة مثل هذه الاتفاقات قبل إخطار الكونغرس رسميًّا.

طائرات وذخائر ودعم

وقالت المصادر إن الحزمة المزمعة لإسرائيل تتضمن 50 طائرة إف-15 وذخائر طائرات وعددًا من خدمات الدعم والتدريب والصيانة ودعما من جانب متعاقدين يستمر سنوات عديدة خلال فترة استخدام الطائرات، مدة قد تصل إلى عقدين.

وقال مصدر إن إدارة بايدن عبّرت عن دعمها لطلب إسرائيل شراء طائرات إف-15.

وعبّرت واشنطن ​​عن قلقها حيال الهجوم العسكري البري الذي تعتزم إسرائيل شنّه على مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يحتمي مئات الآلاف من الفلسطينيين بعد نزوحهم بسبب الحرب المستمرة على القطاع منذ 6 أشهر.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار إلى إسرائيل، وتعارض الإدارة الأمريكية حتى الآن الدعوات المطالبة بفرض شروط على عمليات بيع الأسلحة على الرغم من أن مسؤولين أمريكيين بارزين ينتقدون إسرائيل بسبب ارتفاع عدد القتلى في صفوف المدنيين.

وهذا الصفقة منفصلة عن المساعدات البالغة 14 مليار دولار لإسرائيل التي طلب بايدن من الكونغرس الموافقة عليها ضمن حزمة إنفاق تكميلية للأمن القومي قيمتها 95 مليار دولار تشمل أيضًا مساعدات لأوكرانيا وتايوان.