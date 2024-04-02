صور ترصد كارثة استهداف مسجد في دير البلح سوّته ضربة إسرائيلية بالأرض (فيديو)

لا يوجد معالم للمسجد، فيما تظهر قبة الجامع على الأرض

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الاثنين، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية مسجدا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مسجد البشير في منطقة الحكر بمدينة دير البلح؛ مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

ونقلت الطواقم الطبية والدفاع المدني شهداء ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر حجم الدمار الكبير الناجم عن استهداف المسجد الذي تمت تسويته بالأرض.

لا معالم للمسجد

وقال مراسل الجزيرة مباشر إنه لم تعد هناك معالم للمسجد، مشيرا إلى هدم البيوت المجاورة.

وحسب تصريحات سابقة للمدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، فإن إسرائيل دمرت خلال الحرب على قطاع غزة 224 مسجدا بشكل كلي، و290 مسجدا بشكل جزئي.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال رمضان، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.