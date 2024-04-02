مجلس مدينة غلاسكو في اسكتلندا يقر إجراءات تضامنا مع غزة

حمزة يوسف انتقد في لقاءات عدة موقف الحكومة البريطانية من الحرب في غزة

ذكرت صحيفة (غلاسكو تايمز) الاسكتلندية، الاثنين، أن مجلس مدينة غلاسكو -أكبر مدن البلاد- وافق على إجراءات تهدف إلى “إظهار التضامن مع كل الضحايا وعائلاتهم ومجتمعاتهم التي تأثرت بالحصار المستمر في غزة والعنف المرتبط به”.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن قرار وافق عليه أعضاء المجلس بالإجماع، يتضمن رفع العلم الفلسطيني على مبنى مجلس المدينة يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل

وطبقا للقرار، فقد طلب أعضاء المجلس من رئيسته سوزان إيتكن أن تكتب خطابا إلى وزير الخارجية البريطاني تطلب فيه فرض حظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل، ضمن إجراءات أخرى.

كما طلب الأعضاء من رئيسة مجلس المدينة أن تكتب خطابا آخر إلى رئيس حكومة اسكتلندا حمزة يوسف، تطلب فيه “منع إنتاج ونقل الأسلحة ومكوناتها من شركات السلاح في اسكتلندا إلى إسرائيل أو إلى حلفائها”.

مساعدات مالية لغزة

وطالب القرار ببحث إمكانية قيام مدينة غلاسكو بتقديم مساعدات مالية للفلسطينيين في غزة “عن طريق تقديم مساعدات طبية لفلسطين، بشكل يشابه ما يُقدَّم إلى أوكرانيا”.

وأشارت صحيفة (ناشيونال سكوت) الاسكتلندية إلى أن المجلس ناقش مع ممثلي الجمعيات اليهودية، بما فيها المجلس الاسكتلندي للمجتمعات اليهودية، دعم الجهود المبذولة للتصدي لمعاداة السامية.

ويتضمن قرار المجلس “إدانة معاداة السامية”، وتأكيد “حق الشعب اليهودي في العيش دون مواجهة التمييز أو التحرش”.

يُذكر أن رئيس حكومة اسكتلندا حمزة يوسف انتقد في لقاءات عدة موقف الحكومة البريطانية من الحرب في غزة، وطالب بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات اللازمة لسكان القطاع.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن أكثر من 33 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 75 ألف مصاب، إضافة إلى دمار واسع في البنية الأساسية للقطاع ومنازله.