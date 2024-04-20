أولمرت: رد إسرائيل على هجوم إيران هو الإنجاز الأكبر منذ بداية حرب غزة

“لولا الدعم الذي حصلنا عليه من دول أخرى لتغير المشهد كليا”

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إن الرد الإسرائيلي على الهجمة الإيرانية هو الإنجاز الأكبر لإسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أولمرت خلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية “إيران عدو لنا، وهي تعرف أننا قادرون على الوصول إلى أي مكان”.

وفجر الجمعة، قالت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، إن تل أبيب وجهت ضربة لإيران ردًّا على هجومها قبل أيام.

وبينما أكد التلفزيون الرسمي الإيراني تعرُّض البلاد لهجمات بطائرات مسيَّرة تم إسقاطها في سماء أصفهان وسط البلاد، قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية إن إسرائيل هاجمت بصواريخ أصولًا للقوات الجوية الإيرانية في المدينة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن قائد عسكري كبير أن صوت الانفجار القوي قرب مدينة أصفهان ناجم عن استهداف منظومة الدفاع الجوي لجسم مشبوه، ولفت إلى أنه لم تقع هناك أي أضرار أو حوادث.

وجاء الهجوم في ظل ترقب رد من تل أبيب على استهداف إيران لإسرائيل في 13 إبريل/نيسان الجاري، انتقامًا للغارة المنسوبة إلى إسرائيل على مقر القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق في مطلع الشهر ذاته.

“لولا الدعم”

وبشأن الهجوم الإيراني بمسيّرات وصواريخ، ليل السبت/ فجر الأحد الماضي، قال أولمرت “لولا الدعم الذي حصلنا عليه من دول أخرى خلال الهجمة الإيرانية لكنا نجحنا في إسقاط 75% من الصواريخ، وأما الـ25% التي كانت ستضرب أهدافها فكانت ستغيّر نهاية الجولة والمشهد كليًّا”.

ووجّه أولمرت انتقادات حادة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعد سخريته من الرد الإسرائيلي على إيران، قائلًا “كم هو حقير ومجنون وفاقد للمسؤولية”.

وتعليقًا على الهجوم المنسوب إلى تل أبيب في إيران، كتب بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، أمس الجمعة، في منشور على منصة “إكس” كلمة واحدة هي (ضعيف).

“لو كنت رئيس الحكومة”

في السياق، أكد أولمرت أن حكومة بنيامين نتنياهو أهملت الأسرى الإسرائيليين في غزة، وأهملت آلاف المواطنين في الجنوب.

وقال “لو كنت رئيس الحكومة في 7 أكتوبر، كنت سأعقد صفقة تبادل كاملة منذ اليوم الأول، وبعد ذلك أخوض الحرب”.

لكنه استدرك بالقول “من يقول إن بإمكاننا تحقيق نصر كامل فهو واهم ويوهم الناس”.

إيران لا تشكل تهديدًا وجوديًّا على إسرائيل

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إن الرد على إيران “يُظهر قدرات دولتنا” من دون التسبب في تصعيد كبير مع طهران.

وأضاف في مقابلة على القناة 13 الإسرائيلية “إيران لا تشكل تهديدًا وجوديًّا على إسرائيل حاليًّا”.

وأشار باراك إلى عدم إمكانية تدمير المشروع النووي الإيراني ومنع حصول طهران على السلاح النووي.

وشدد على وجوب تفعيل التحالف الجديد بين إسرائيل وأمريكا والدول السنّية المعتدلة ضد ما سمّاه “محور الشر” الذي تقوده إيران.