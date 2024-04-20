استشهاد مسعف وإصابة اثنين بهجوم مستوطنين على قرية في نابلس وحماس تعلّق (فيديو)

استشهد سائق سيارة إسعاف فلسطيني، مساء السبت، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر خلال هجوم للمستوطنين على قرية الساوية جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن محمد عوض الله محمد موسى (48 عاما) استشهد أثناء توجهه لنقل إصابات من قرية الساوية جرّاء اعتداءات المستوطنين، وأضافت أن اثنين من المواطنين أصيبا خلال هجوم المستوطنين على القرية.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، قال أحد المسعفين إن طواقم الإسعاف توجهت إلى الساوية بعد ورود أنباء عن وجود إصابات برصاص المستوطنين “وبعد تحميل المصابين تم إطلاق النار بشكل مباشر على المسعف وسيارة الإسعاف”.

حماس: لن تمر دون عقاب

من جهتها، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “شهيدها المسعف محمد عوض موسى، من قرية قريوت جنوب مدينة نابلس، الذي استشهد برصاص مليشيات المستوطنين، بعد هجومها بحماية جيش الاحتلال الصهيوني على المواطنين وممتلكاتهم في بلدة الساوية جنوب المدينة”.

وقالت الحركة في بيان إن “جرائم مليشيات المستوطنين المتطرفين، التي ترتكبها بإيعاز من حكومة الاحتلال الصهيوني، وحماية من جيشه الإرهابي؛ لن تمر دون عقاب”، مؤكدة أن “شعبنا الفلسطيني سيجد طريقه لعقاب هذه المليشيات الإجرامية، وإن عمليات حوارة وعيلي والأغوار وغيرها ليست ببعيدة”.

تصاعد عنف المستوطنين

وفي وقت سابق السبت، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه نقل “إصابتين بالرصاص الحي خلال مواجهات في الساوية”. وأضاف أن إحدى الإصابتين لرجل (50 عاما) بالرصاص الحي في الصدر، والثانية لشاب (26 عاما) بالرصاص الحي في الوجه.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن “عشرات المستوطنين من مستوطنة عيلي، المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من قرية الساوية مما أدى إلى وقوع الإصابتين”.

وصعَّد الجيش الإسرائيلي من عملياته في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى استشهاد 469 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف واعتقال أكثر من 8 آلاف شخص، حسب مصادر فلسطينية.

ووفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 546 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال الربع الأول من 2024، بما في ذلك الاعتداء على 156 مركبة بالتحطيم أو الحرق.

وتؤكد حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية وجود 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، لا تشمل 230 ألف مستوطن في القدس الشرقية.