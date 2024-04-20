اشتباكات وشهداء واعتقالات وتدمير للبنية التحتية خلال اقتحام الاحتلال مخيم نور شمس (فيديو)

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مخيم نور شمس شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثاني على التوالي وسط اشتباكات وإطلاق نار كثيف.

وأسفر العدوان عن استشهاد مواطنَين على الأقل أحدهما طفل، وإصابة آخرين وصل 4 منهم إلى المستشفى، وقال شهود عيان من داخل المخيم لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 5 شبان استشهدوا وما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثامينهم وتمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وكانت قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية، قد اقتحمت مساء أول أمس الخميس، مخيم نور شمس، وفرضت حصارا عليه، وسط أعمال تخريب وتدمير متعمد للبنية التحتية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم.

ونفذت قوات الاحتلال حملات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل في كافة حارات المخيم، اعتقلت خلالها عشرات الشبان، واعتدت على المواطنين ونكلت بهم وعبثت بمحتويات منازلهم وعاثت فيها فسادا وخرابا، وأخضعت عددا من الشبان للتحقيق الميداني.

شاهد | جيش الاحتلال يستهدف منزلاً في مخيم نور شمس بقذائف "الانيرجا". pic.twitter.com/rNs5QawNXg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 20, 2024

إضراب عام ودعوة إلى الاشتباك

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى داخل المخيم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية والقنابل الضوئية، وبالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء مدينة طولكرم والمنطقة.

وأعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الطبية، ولا تزال تمنع مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم لنقل جثامين الشهداء ونقل المصابين إلى المستشفيات.

وتسببت عمليات تدمير البنية التحتية في المخيم، في انقطاع التيار الكهربائي والمياه والاتصالات والإنترنت، وهو ما عزل المخيم عن محيطه، وتسمع بين الحين والآخر أصوات اشتباكات وانفجارات، في المخيم ومخيم طولكرم المجاور له.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم اليوم السبت حدادا على أرواح الشهداء، وإضرابا تجاريا شاملا لجميع مناحي الحياة، تنديدا بجرائم الاحتلال وعدوانه.

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، قد دعتا أمس الجمعة، الفلسطينيين إلى التصدي والاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في كل مناطق وجودهم بكل الأدوات، في ظل تواصل اقتحام مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.