الدفاع المدني في غزة: تفاقم أزمة غاز الطهي تسبب في إصابة المئات بأمراض الجهاز التنفسي

قال الدفاع المدني في غزة، الجمعة، إن استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة، وخصوصًا لمدينة غزة وشمال القطاع، ينذر بأزمة إنسانية وصحية جديدة في ظل العدوان المستمر.

وأضاف في بيان أن اعتماد الفلسطينيين منذ شهور عديدة على الوسائل البديلة والبدائية بإشعال النار من الحطب والفحم، تسبب بإصابة العديد بأمراض الجهاز التنفسي بفعل استخدام مواد بلاستيكية وكيماوية في إيقاد النيران، التي تنبعث منها الغازات السامة.

وأكد تسجيل مئات الحالات المصابة بأمراض الجهاز التنفسي داخل المستشفيات نتيجة اعتماد الفلسطينيين على إشعال النار لساعات عدة يوميًا على مدار الأشهر الستة الماضية، بما يتطلب تدخلًا عاجلًا لوضع حد لهذه الأزمة.

وحذر الدفاع المدني من تفاقم أزمة غاز الطهي وخطورتها على حياة السكان الذين يعانون أوضاعًا كارثية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وطالب المجتمع الدولي والجهات المعنية كافة بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال غاز الطهي.