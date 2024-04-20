تجدد اشتباكات السودان والجيش يحاول استعادة مصفاة الخرطوم للبترول من الدعم السريع (فيديو)

يتواصل الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم، اليوم السبت.

وأفاد شهود عيان للجزيرة مباشر باستهداف الجيش بالمسيّرات مواقع للدعم السريع بأحياء المعمورة وأركويت جنوب شرقي العاصمة، إلى جانب أحياء الأزهري والسَّلَمة جنوبي الخرطوم.

وأظهرت صور تصاعد أعمدة دخان من حي المعمورة جنوب شرقي العاصمة الخرطوم، جرّاء استهداف الجيش مواقع للدعم السريع.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة، بين طرفي النزاع الليلة الماضية بمحيط مصفاة الجيلي للبترول، التي يحاول الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه السيطرة عليها، بينما تحاول قوات الدعم السريع صد الهجوم.

“معركة حاسمة”

وكانت القوة المشتركة للحركات المسلحة في السودان قد أعلنت في بيان لها، أمس الجمعة، انطلاق ما وصفتها بـ”المعركة الحاسمة” لاسترداد مصفاة الخرطوم للبترول بمنطقة الجيلي في الخرطوم بحري شمالي العاصمة من قوات الدعم السريع.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة للحركات المسلحة أحمد حسين مصطفى، إن قواتهم بجانب قوات الجيش السوداني تمكنت من تفكيك جميع خطوط الدفاع الأمامية لقوات الدعم السريع في جميع المحاور المحيطة بمصفاة الجيلي.

وأشار إلى تدمير 37 سيارة عسكرية ومدرعة، والاستيلاء على 18 سيارة عسكرية دفع رباعي ومدرعة وثلاث شاحنات محملة بالمؤن والذخائر تابعة لقوات الدعم السريع.

وأكد أنهم يحاصرون قوات الدعم السريع في منطقة ضيقة داخل مصفاة الخرطوم للبترول، وأنهم “سيبشرون الشعب السوداني عما قريب بأخبار سارة عن تطهير جزء عزيز من أرض الوطن من دنس التمرد”، على حد تعبيره.

وأوضح تصديهم لهجوم من قوات الدعم السريع بمنطقة “الكيلو 4” بولاية الجزيرة وسط السودان.

ومنذ 15 إبريل/نيسان عام 2023، يعيش السودان على وقع الاقتتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين، وخلّف دمارًا كبيرًا في البلاد.