تعاطف برلماني ومظاهرات تضامن مع طالبة مسلمة ألغت جامعة أمريكية خطاب تخرّجها (شاهد)

تزايدت رقعة التعاطف مع طالبة الهندسة الحيوية المسلمة “أسنا تبسُّم” التي أصدرت جامعة جنوب كاليفورنيا قرارًا يوم الاثنين بمنعها من إلقاء كلمة الطلبة المتفوقين، ليندفع العشرات من الطلبة في احتجاجات يوم الخميس مطالبين بمنحها منبرًا للحديث تزامنًا مع تصدُّر المنصات وسم “دعوا أسنا تتحدث”.

ووثقت المقاطع المصورة التي نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، خروج الحشود في الحرم الجامعي معلنين احتجاجهم على إلغاء كلمتها هاتفين “دعوها تتحدث”، حاملين لافتات تدعو إلى الكف عن قمع حرية التعبير.

وأعرب برلمانيون وناشطون عن تضامنهم مع الطالبة خاصة بعد صدور وسم “#دعوا أسنا تتحدث”، آملين الضغط على الجامعة للاستجابة لمطالبهم والتراجع عن قرارها الذي عدّوه مجحفًا.

وكتبت أستاذة القانون جودي آرمور عبر منصة إكس “يزعمون أن قرارهم الذي يعني الرضوخ للكراهية المعادية للفلسطينيين لا يتعلق بحرية التعبير بل يتعلق بالسلامة، لكن ذلك محض ادعاء خادع وكذبة واهية”.

. @USC claims their decision to cave in to anti-Muslim and anti-Palestinian hate by cancelling Asna Tabassum's valedictorian speech is not about free speech but about safety. Here's why that claim is disingenuous at best, or a flimsy lie. #LetAsnaSpeak #AsnaTabassum |🧵A Thread pic.twitter.com/XgeZASEevs

وذكرت الكاتبة والعضو المؤسس لحملة مقاطعة لإسرائيل مارسي نيومان “ندين هذا العمل بشدة لتحفيزه على الكراهية، وندعو إدارة الجامعة إلى التراجع عن قرارها والسماح لأسنا بالحديث”.

We condemn this action by school administrators. It rewards hate and punishes the school's highest achiever.

We call on @USC Trustees and administrators to reverse their decision and Let Asna Speak.#LetAsnaSpeak https://t.co/qZT1JFsrp9 pic.twitter.com/r4PeBGkZO3

— Marcy Newman (@marcynewman) April 19, 2024