تونس.. إلغاء احتفال يهودي سنوي بسبب الحرب على غزة

ألغت هيئة تنظيم الزيارة السنوية لليهود بكنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية، الاحتفال السنوي بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وأبقت على طقوس دينية محدودة.

وقالت الهيئة، في بيان إنها “تجدد تقديرها للجهود المبذولة من قبل جميع السلطات، حتى تدور ممارسة الطقوس الدينية بمعبد الغريبة على أفضل وجه، وستبقى تونس وجربة أرض التسامح والتعايش والسلام”.

وتوقع بيريز الطرابلسي رئيس الهيئة قدوم عدد قليل جدًّا من الزوار من فرنسا؛ بسبب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط، وقال لوكالة رويترز “كيف نقيم الاحتفالات والناس تموت كل يوم؟”.

وينظم الحج اليهودي إلى كنيس الغريبة كل عام في اليوم الثالث والثلاثين بعد عيد الفصح اليهودي، وهو من صميم تقاليد اليهود التونسيين.

ويتوافد اليهود إلى هذا المزار (شُيّد قبل نحو 2500 سنة) سنويا من مناطق شتى من العالم، في أواخر إبريل/نيسان وبداية مايو/أيار من كل عام لأداء طقوس الزيارة من صلوات وتبرّك.

وكانت تعيش في تونس ذات الأغلبية المسلمة إحدى كبريات الجاليات اليهودية في شمال إفريقيا، لكن عددهم الآن أقل من 1800 شخص. وتعتبر جزيرة جربة من أهم مناطق وجود اليهود في تونس.

وفي العادة يقيم الزوار اليهود طقوسهم داخل المعبد، كما تجري خلال أيام الزيارة الثلاثة احتفالات بمحيط المعبد يشارك فيها المئات، وتجري الاحتفالات سنويا وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبًا لأي هجمات تستهدف الزوار اليهود.

وقتل العام الماضي 6 أشخاص جراء هجوم أطلق خلاله أحد عناصر الحرس الوطني النار في محيط كنيس الغريبة، وأصيب المعبد أيضا بهجوم تبناه تنظيم القاعدة في 2002، أودى بحياة 21 سائحا غربيا.

ويحتوي كنيس الغريبة على أقدم نسخة معروفة من التوراة وفق بعض الروايات اليهودية، ويعد من أقدم المعابد اليهودية في العالم.