حكومة غزة ترد على رواية الاحتلال بشأن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يتعمد الكذب فيما يخص الواقع الإنساني داخل القطاع، ويسوّق رواية زائفة عن إدخال تحسينات على آلية المساعدات وزيادة أعداد الشاحنات الداخلة للقطاع، الأمر الذي نفاه برنامج الأغذية العالمي.

وأكد البرنامج الأممي، يوم الخميس، في منشور على منصة إكس “وصول 392 شاحنة محملة بالأغذية فقط منذ بداية شهر إبريل/نيسان الجاري”.

وأوضح البرنامج في بيان، اليوم السبت، أن هذا العدد هو “نفس المعدل تقريبًا في مارس/آذار، ولكنه نصف العدد مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني”.

📌Two @WFP convoys have crossed into Gaza from Ashdod Port through Kerem Shalom border crossing point on April 16th & 17th.

🟢First convoy comprised 8 trucks, 7 trucks in the second convoy, totaling 374 tons of wheat flour.

🟢Today, 14 trucks are being loaded & will depart soon pic.twitter.com/8WmJW3lHfN

— WFP Media (@WFP_Media) April 18, 2024