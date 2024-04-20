حكومة غزة ترد على رواية الاحتلال بشأن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يتعمد الكذب فيما يخص الواقع الإنساني داخل القطاع، ويسوّق رواية زائفة عن إدخال تحسينات على آلية المساعدات وزيادة أعداد الشاحنات الداخلة للقطاع، الأمر الذي نفاه برنامج الأغذية العالمي.

وأكد البرنامج الأممي، يوم الخميس، في منشور على منصة إكس “وصول 392 شاحنة محملة بالأغذية فقط منذ بداية شهر إبريل/نيسان الجاري”.

وأوضح البرنامج في بيان، اليوم السبت، أن هذا العدد هو “نفس المعدل تقريبًا في مارس/آذار، ولكنه نصف العدد مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني”.

📌Two @WFP convoys have crossed into Gaza from Ashdod Port through Kerem Shalom border crossing point on April 16th & 17th.

🟢First convoy comprised 8 trucks, 7 trucks in the second convoy, totaling 374 tons of wheat flour.

🟢Today, 14 trucks are being loaded & will depart soon pic.twitter.com/8WmJW3lHfN — WFP Media (@WFP_Media) April 18, 2024

محض كذب

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن هذا “الإعلان المقدم من برنامج الأغذية العالمي يتوافق مع الاحصائيات الموثقة لدينا”.

وقال إن رواية الاحتلال بشأن تحسُّن أعداد شاحنات المساعدات وتبني الولايات المتحدة هذه الرواية وحديثها عن “إدخال نحو 300 شاحنة مساعدات يوميًّا، هو محض كذب وتزييف للواقع”.

وأضاف “ما يدخل يوميًّا من شاحنات المساعدات بالمتوسط يتراوح بين 130-150 شاحنة فقط، وهو ما يمثّل فعليًّا 25%؜ تقريبًا مما كان عليه الحال قبل العدوان”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية قد زعما في السابق أن عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة وصل إلى 400 شاحنة يوميًّا، كما زعم الرئيس الأمريكي أن القطاع دخله 3000 شاحنة خلال أسبوعين.

حرب التجويع

وحمّلت حكومة غزة الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار سياسة وحرب التجويع، وإخضاع المدنيين للضغط من خلال منع إدخال المساعدات بطريقة انسيابية كما كفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح البيان أن عدد شاحنات المساعدات الإجمالي منذ بداية الشهر الحالي لم يتجاوز2800 شاحنة، بينها 744 شاحنة دخلت من معبر رفح ونحو 2000 شاحنة دخلت من معبر كرم أبو سالم، في حين أن ما وصل إلى مناطق شمال غزة لم يتجاوز 327 شاحنة.

وقال إن هذه الإحصاءات تعطي مؤشرًا واضحًا عن طبيعة الأزمة الإنسانية المتفاقمة ونقص الغذاء التي يعيشها قطاع غزة بمختلف مناطقه وخاصة شماله، وتكشف كذب الاحتلال والإدارة الأمريكية.

وخلص البيان إلى القول إن مناطق شمال غزة ما زالت تعاني أزمة حقيقية في الغذاء ونقصًا واضحًا في مختلف السلع التموينية، وإن الانفراج المحدود الذي حدث في بعض السلع والمواد يرجع إلى إدخال شاحنات بضائع للتجار ودفع مبالغ كبيرة لتنسيق دخولها شمال غزة.