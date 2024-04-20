ردا على الفيتو الأمريكي.. عباس يعلن أنه “سيعيد النظر” في العلاقات مع واشنطن

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه “سيعيد النظر” في العلاقات” مع واشنطن بعد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن.

وقال عباس، في لقاء مع وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الفيتو الأمريكي مخيب للآمال ويشكل “عدوانا سافرا على حقوق شعبنا وتحديا لإرادة المجتمع الدولي”.

وأضاف “نحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة”، مؤكدا أن “الشرق الأوسط لن يستقر دون حل عادل للقضية الفلسطينية”.

وتابع “الولايات المتحدة خرقت جميع القوانين الدولية، وأخلت بكل الوعود بخصوص حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة”.

وحذر الرئيس الفلسطيني من أن حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني، والحملة على الأونروا الهادفة إلى تجويع الشعب الفلسطيني، ستدفعان المنطقة إلى شفا الهاوية.

وقال إن السلطة الفلسطينية ستضع “استراتيجية جديدة لحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل والسير وفق أجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أمريكية أو أجندات إقليمية”.

سفير #فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي: الفيتو الأمريكي سيدفع دولا أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية#الجزيرة_مباشر شاهد👇https://t.co/NaFIBLbvd7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 20, 2024

مرحلة جديدة

ودعا عباس الإدارة الأمريكية إلى مراجعة “سياساتها الخاطئة”، مؤكدا أن “القضية الفلسطينية غير قابلة للكسر أو التصفية أو الإخضاع، وتضحيات شعب فلسطين عبر المئة عام الماضية ستمنع إلغاء الهوية الوطنية، ولن تمس الثوابت الوطنية”.

وقال إن الشعب الفلسطيني “يوجد على أبواب مرحلة جديدة وصعبة، وأمامنا خيارات متعددة للحفاظ على حقوقنا ولصيانة هويتنا”.

وأضاف “لن نبقى رهائن لهذه السياسات التي ثبت فشلها وانكشفت للعالم أجمع، وسنعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بما يضمن حماية مصالح شعبنا وقضيتنا وحقوقنا”.

وخلص الرئيس الفلسطيني إلى القول إن “الإدارة الأمريكية الحالية لم تتراجع فقط عن وعودها والتزاماتها بل سمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية”، وإن “تضحيات شعبنا وصموده ستُفشل سياسات الاحتلال المدعومة من أمريكا”.