رشقة صاروخية باتجاه المستوطنات والتحشدات الإسرائيلية في غلاف غزة (شاهد)

عرضت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- اليوم السبت مشاهد من تجهيز وإطلاق رشقة صاروخية قصفت بها المستوطنات والتحشدات العسكرية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها على تليغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من تجهيز، تربيض، وإطلاق رشقة صاروخية قصفت بها المغتصبات والتحشدات العسكرية الصهيونية”.

وفي بيان آخر قالت السرايا “قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور التقدم (نتساريم) جنوب غزة بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل”.

وكانت السرايا قد قالت في بيان أمس الجمعة “قصفنا سديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية ردًا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا”.