شاهد: دمار منزل لعائلة البحابصة شرقي رفح جنوبي قطاع غزة جراء قصف الاحتلال

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار دمار حل بمنزل لعائلة البحابصة قرب المقبرة الشرقية في حي السلام شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، جراء قصفه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة.

وتظهر الصور دمارا شاملا للمنزل المكون من عدة طوابق، الذي كان يضم روضة أطفال بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

ويقول أحد الناجين من القصف “اللي صار إن البيت كان فيه ناس واليهود حذروا الناس لسة يا دوب بيطلعوا يجروا اليهود قصفوا الدار كان فيه شهيد و6 أو 7 إصابات”.

من جانبها قالت إحدى الناجيات من القصف وهي تحاول استخراج أيّ شيء ذي قيمة من وسط الركام “قصفونا ودارنا كلها طاحت من القصف وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلّفت حتى الآن 34049 شهيدا و76901 مصاب فضلًا عن آلاف المفقودين، وأدت إلى دمار شامل في المنازل والمنشآت والبنية التحتية.