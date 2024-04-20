اقتحام طولكرم.. ارتفاع حصيلة شهداء مخيم نور شمس وإصابة جنود إسرائيليين (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 13 شهيدا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، من مخيم نور شمس، ما يرفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال على المدينة والمخيم إلى 14.

وقالت الوزارة إن مركبات الاسعاف تمكنت من الدخول إلى مخيم نور شمس وتحديدا حارة العيادة، عقب انسحاب جزئي لآليات الاحتلال، لانتشال الشهداء.

من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 9 جنود منذ بدء اقتحامه لمخيم نور شمس للاجئين شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية. وقال في بيان إن “9 ضباط وجنود أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة منذ بدء العملية العسكرية (الخميس) في المخيم”.

وأضاف “تم إجلاء جميع المصابين لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات، كما تم إبلاغ عائلاتهم”. ويواصل جيش الاحتلال لليوم الثالث عملياته في المخيم، وسط حملة اعتقالات للفلسطينيين وجرف منازل ومحال تجارية، أسفرت عن شهداء وجرحى.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 11 إصابة الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، منها 7 إصابات بالرصاص الحي، و4 جرّاء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، حيث تم تحويل إصابتين إلى مستشفى الإسراء التخصصي في المدينة.

وأكدت الوزارة أنه تم إبلاغ الطواقم الطبية بوجود عدد من الشهداء والجرحى داخل المخيم، في حين منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، حيث أصيب أمس مسعف متطوع برصاص الاحتلال الحي في الساق أثناء محاولته الوصول إلى الجرحى.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن جيش الاحتلال يمارس “إبادة جماعية” في المخيم لليوم الثالث.

ومساء الخميس، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) إن الجيش بدأ تنفيذ “عملية عسكرية واسعة النطاق” في مخيم نور شمس، دون ذكر أي تفاصيل بشأن هدف العملية أو مدتها.

وأعلنت كل من كتائب شهداء الأقصى، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب القسام التابعة لحركة حماس، في بيانات منفصلة، أنها تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال.

ويأتي اقتحام مخيم نور شمس في سياق تصاعد الاشتباكات في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ومنذ بداية الحرب، استشهد 479 فلسطينيًّا على الأقل بأيدي قوات الاحتلال أو المستوطنين في الضفة الغربية.

وقُتل 9 إسرائيليين من بينهم 5 من أفراد قوات الأمن خلال الفترة نفسها، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا).

وتتواصل الحرب المدمرة على قطاع غزة مخلفة أكثر من 110 آلاف شهيد ومصاب ومفقود معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.