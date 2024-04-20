“نتنياهو لا يرد”.. مجلس الحرب يبحث ملف الأسرى الإسرائيليين لأول مرة منذ 12 يوما

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الحرب سيبحث قضية الأسرى في قطاع غزة لأول مرة منذ 12 يومًا، وسط تقارير عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاهل طلبات من وزيرين في المجلس لعقده لمناقشة الملف.

وقالت القناة 13 الخاصة، في وقت سابق السبت، إن مكتب نتنياهو لم يرد على طلبات من الوزيرين في المجلس بيني غانتس وغادي آيزنكوت لعقد المجلس لمناقشة المفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة.

واجتمع مجلس الحرب الأحد الماضي، لكن الاجتماع كان مخصصًا للهجوم الإيراني في 13 إبريل/نيسان الجاري، دون التطرق إلى مفاوضات صفقة التبادل.

“نتنياهو لا يرد”

وذكرت القناة الإسرائيلية أن الوزيرين غانتس وآيزنكوت طلبا مرات عدة خلال الأسبوع الماضي من مكتب رئيس الوزراء إجراء مناقشة في مجلس الحرب بشأن الأسرى “لكن مكتب نتنياهو لم يرد”.

وأضافت أن آيزنكوت أثار الطلب “ضمن مناقشة أمنية أخرى عُقدت الأسبوع الماضي، وقال خلالها صراحة: علينا أيضًا أن نناقش قضية المختطفين”، دون مزيد من التفاصيل.

اجتماعات لبحث رد حماس

وقالت القناة إن الفريق الإسرائيلي المفاوض سيعقد اجتماعات بشأن الموضوع، في ضوء الرد الأخير لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المقترح بشأن وقف إطلاق النار.

وأعلنت حماس، السبت الماضي، تسليم ردها إلى مصر وقطر بشأن المقترح الذي تسلمته في 8 إبريل الجاري.

ولم تكشف الحركة عن فحوى ردها، لكنها جددت تمسكها بمطالبها ومطالب شعبها “بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار”.

وأكدت حماس استعدادها لـ”إبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين”.

بدوره، رأى مكتب نتنياهو أن حماس ردت بشكل “سلبي” على الخطوط العريضة التي قدمها الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) بشأن مقترح وقف إطلاق النار.

وتصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل للمطالبة بعقد اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.