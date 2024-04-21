شاهد: انفجار قنبلة في مستوطن أثناء محاولته إزالة علم فلسطين شرقي رام الله (فيديو)

أصيب مستوطن، صباح اليوم الأحد، أثناء محاولته إزالة العلم الفلسطيني قرب مستوطنة (كوخاف هشاحر) المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المستوطن ركل العلم الفلسطيني الذي كان منصوبًا على جانب الطريق فانفجرت قنبلة كانت قد وضعت بجانبه.

وأظهر مقطع مصور المستوطن وهو يتوجه نحو سارية رُفع عليها العلم الفلسطيني، وعندما ركل السارية بقدمه حدث الانفجار الذي أدى إلى إصابته.

يأتي ذلك مع إضراب عمّ محافظات الضفة الغربية، اليوم الأحد، تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم وأسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيًّا، وبالعدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ198.

وشل الإضراب كل مناحي الحياة، وأُغلقت المدارس والجامعات والمحال التجارية، وسط دعوات جماهير الشعب الفلسطيني إلى مواصلة فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج في مسيرات غضب.

كما شهدت المواصلات العامة إضرابًا في جميع الخطوط، وأغلقت المصانع والمعامل أبوابها، وعطلت المصارف العمل بناءً على قرار من سلطة النقد الفلسطينية.