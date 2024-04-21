سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

الإضراب يعم الضفة الغربية حدادا على شهداء مخيم نور شمس (فيديو)

الاضراب يعم محافظات الضفة الغربية تنديدًا باقتحام جيش الاحتلال مخيم نور الشمس واستشهاد 14 فلسطينيًا
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21/4/2024-|آخر تحديث: 21/4/202410:27 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

عمّ الإضراب محافظات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، وبالعدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ198.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر الإضراب في مدينة رام الله، حيث شل الإضراب كل مناحي الحياة، وأُغلقت المدارس والجامعات والمحال التجارية.

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كما شهدت المواصلات العامة إضرابًا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، وعطلت المصارف العمل بناءً على قرار من سلطة النقد.

وكانت حركة “فتح” قد أعلنت الإضراب الشامل الأحد في جميع أنحاء الضفة الغربية “غضبًا على دماء شعبنا النازفة في طولكرم وغزة”، كما أعلن اتحاد المعلمين ومؤسسات أهلية ونقابية التزامها بالإضراب.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على مخيم نور شمس استمر ثلاثة أيام متواصلة، أسفر عن استشهاد 14 مواطنًا بينهم طفل وإصابة العشرات.

وبالتوازي مع عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يصعّد الجيش الإسرائيلي عمليات القتل والاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر