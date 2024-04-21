الإضراب يعم الضفة الغربية حدادا على شهداء مخيم نور شمس (فيديو)

عمّ الإضراب محافظات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، وبالعدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ198.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر الإضراب في مدينة رام الله، حيث شل الإضراب كل مناحي الحياة، وأُغلقت المدارس والجامعات والمحال التجارية.

كما شهدت المواصلات العامة إضرابًا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، وعطلت المصارف العمل بناءً على قرار من سلطة النقد.

تغطية صحفية: "إضراب في البلدة القديمة بالقدس المحتلة استجابة للنداء الوطني حداداً على أرواح الشـ..هداء في غزة ومخيم نور شمس". pic.twitter.com/RxSLWF2ly8 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 21, 2024

وكانت حركة “فتح” قد أعلنت الإضراب الشامل الأحد في جميع أنحاء الضفة الغربية “غضبًا على دماء شعبنا النازفة في طولكرم وغزة”، كما أعلن اتحاد المعلمين ومؤسسات أهلية ونقابية التزامها بالإضراب.

تغطية صحفية: صور للإضراب الشامل في نابلس حداداً على أرواح جثامين غزة ومخيم نور شمس pic.twitter.com/3plluwxfT3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 21, 2024

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على مخيم نور شمس استمر ثلاثة أيام متواصلة، أسفر عن استشهاد 14 مواطنًا بينهم طفل وإصابة العشرات.

وبالتوازي مع عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يصعّد الجيش الإسرائيلي عمليات القتل والاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.