“الجزيرة” تنظم منتداها السنوي الـ15 عن تحولات الشرق الأوسط بعد “طوفان الأقصى”

تُنظّم شبكة الجزيرة الإعلامية منتداها السنوي الـ15 في مايو/أيار المقبل تحت عنوان تحولات الشرق الأوسط بعد “طوفان الأقصى”، بحضور نخبة من السياسيين والخبراء والإعلاميين وصنّاع القرار.

ويناقش المنتدى، الذي سيقام في العاصمة القطرية الدوحة يومي 25-26 مايو/أيار 2024، تداعيات عملية “طوفان الأقصى”، وما أعقبها من حرب إسرائيلية على غزة وعلى القضية الفلسطينية سياسيًّا وإستراتيجيًّا، كما يناقش أثرها في إسرائيل، لا سيما على صورة الجيش وتماسك المجتمع ومستقبل المشروع الصهيوني.

ويسلّط المنتدى كذلك الضوء على المواقف الإقليمية والدولية وما بدا أنه انحياز من بعض القوى الغربية لإسرائيل في حربها على غزة، وتأثير ذلك في قيم النظام الدولي ومؤسساته، من حيث جدوى هذه المؤسسات، وقدرتها على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

تُنظِّمُ شبكة الجزيرة الإعلامية منتداها السنوي الخامس عشر، بالعاصمة القطرية، الدوحة، يومي السبت والأحد، 25-26 مايو/أيار 2024، تحت عنوان تحولات الشرق الأوسط بعد "#طوفان_الأقصى"، بحضور نخبة من السياسيين والخبراء والإعلاميين وصنَّاع القرار.#منتدى_الجزيرة15https://t.co/eZuyS5FBVW pic.twitter.com/jCmiJoqUTr — Al Jazeera Forum – منتدى الجزيرة (@aljazeeraforum) April 21, 2024

ويستعرض المنتدى أنماط التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الكبرى للحرب على غزة، ويحلل التغيير الملحوظ في الرأي العام العالمي نحو مناصرة القضية الفلسطينية ومناهضة إسرائيل، وإمكانية تطور هذا الاتجاه من حركات احتجاجية مؤقتة إلى جماعات ضغط تعمل بشكل دائم وتضغط على المؤسسات وتؤثر في السياسات، وتسهم في صناعة القرار.

ويستشرف المنتدى مسارات التحولات الجارية في الشرق الأوسط في ضوء عملية “طوفان الأقصى”، وتداعياتها السياسية والإستراتيجية.

يُذكر أن منتدى الجزيرة هو لقاء سنوي موسّع، تستضيف فيه شبكة الجزيرة الإعلامية قادة سياسيين وباحثين وخبراء وإعلاميين من مختلف التوجهات السياسية والمشارب الفكرية للحوار وتبادل وجهات النظر حول التطورات الجارية في العالم العربي ومحيطه.