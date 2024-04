السكان على شفا مجاعة.. تحذير أممي من ظهور جبهة جديدة للصراع المسلح في دارفور

حذّر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي من مخاطر ظهور جبهة جديدة في السودان تتّصل بالسيطرة على مدينة الفاشر في دارفور حيث بات السكّان على شفا مجاعة.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسيّة روزماري ديكارلو إنّ البلاد تشهد “أزمة ضخمة من صنع الإنسان بالكامل”، بعد مرور عام على بدء الحرب بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتّاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وأضافت: “الأطراف المتنازعون تجاهلوا بشكل متكرّر الدعوات لوقف الأعمال العدائيّة، بما فيها تلك الصادرة عن هذا المجلس. وبدلا من ذلك، سرّعوا استعداداتهم لمزيد من المعارك”.

وتحدثت روزماري عن “مواصلة القوّات المسلّحة السودانيّة وقوّات الدعم السريع حملاتهما لتجنيد مدنيّين”.

وأعربت خصوصا عن قلقها إزاء تقارير بشأن هجوم “وشيك” محتمل قد تشنّه قوّات الدعم السريع على الفاشر، وهو ما يثير خطر فتح “جبهة جديدة في النزاع”.

والفاشر هي عاصمة ولاية شمال دارفور، وقد لجأ إليها كثير من النازحين بعدما ظلّت لفترة طويلة بمنأى من الحرب الدائرة بين الطرفين منذ عام.

External actors continue to flout the sanctions regime imposed by the Council to support a political settlement in #Sudan. This is illegal, it is immoral and it must stop.

At this critical moment, we need to redouble our efforts to achieve peace in the country. https://t.co/0Wni5menbj

— Rosemary A. DiCarlo (@DicarloRosemary) April 19, 2024