العثور على مقبرة جماعية أقامها الاحتلال داخل مستشفى ناصر تضم 400 شهيد (فيديو)

أفاد الدفاع المدني بغزة، للجزيرة مباشر، بالعثور على مقبرة جماعية أقامها الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وضمت المقبرة الجماعية، وفقًا للدفاع المدني، نحو 400 شهيد من مختلف الفئات العمرية.

وتمكن الدفاع المدني حتى ظهر اليوم الأحد، من انتشال جثامين 190 شهيدًا من ساحة المجمع.

والتقت الجزيرة مباشر عددا من أهالي الشهداء الذين عثروا على جثث أقربائهم في المقبرة الجماعية.

وقالت أم فقدت جثمان ابنها في الأول من فبراير/شباط الماضي، إن الأطباء أخبروها أنهم دفنوا ابنها في مستشفى ناصر، لكنها لم تجده، وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المجمع، استمرت لنحو أسبوع تبحث عن جثمان ابنها يوميًا.

وأضافت “كنت آتي إلى هنا كل يوم للبحث، وكل جثمان يتم إخراجه أشوفه، إلى أن جاءت الجرافة وسهلت علينا والحمدلله إننا لقيناه وراح ندفنه بدلًا من أن تأكله الكلاب والقطط”.

وقالت أم شهيد آخر “الجنود غيروا الأكفان، كان يوجد بعض الأكفان في أكياس ومدون عليها الأسماء، لكنهم أخرجوها وفحصوها وغيروا الأكفان، ثم دفنوهم جميعًا بالجرافة”.

ونبش الاحتلال الإسرائيلي، عشرات المقابر التي يصل إليها جنوده في مختلف أنحاء قطاع غزة بدعوى البحث عن جثامين أسرى إسرائيليين، وأشار المكتب الإعلامي في غزة، في بيانات سابقة، إلى أن الجثامين التي يطالها الاحتلال تعود مشوهة “وهو ما يثير الشكوك بشأن سرقة الأعضاء”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ198 حربه على قطاع غزة، مخلفًا حتى اليوم الأحد، 34 ألفًا و97 شهيدًا، و76 ألفًا و980 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.