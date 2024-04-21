سياسة|إسرائيل

تحليل لصور أقمار صناعية: جيش الاحتلال أنشأ قرابة 10 نقاط عسكرية جديدة في غلاف غزة

الجيش الإسرائيلي أنشأ قرابة 10 نقاط عسكرية جديدة في غلاف غزة
الجيش الإسرائيلي أنشأ قرابة 10 نقاط عسكرية جديدة في غلاف غزة (الجزيرة مباشر)
21/4/2024

في إطار ما يعتقد بأنه انتقال بالعمليات لمرحلة جديدة ثالثة بعد خروج غالبية القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، أجرت وكالة سند بشبكة الجزيرة تحليلًا خاصًا لكشف طبيعة إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في المواقع والقواعد جنوبي إسرائيل ومحيط غزة ورصد أعداد الآليات المتمركزة.

وتمكن التحليل الذي أجرته سند، بعد حصولها على صور أقمار صناعية خاصة، وجمع بيانات جغرافية مختلفة وتحليلها، من رسم صورة شبه كلية ومتكاملة حول أماكن تمركز قوات الجيش الإسرائيلي حول غزة بعد مرور 6 أشهر على الحرب.

كثف الجيش الإسرائيلي من تواجده في قاعدة تسليم بـ700 آلية عسكرية
كثف الجيش الإسرائيلي من تواجده في قاعدة “تسليم” على بعد 30 كم من رفح بـ700 آلية عسكرية (الجزيرة مباشر)

وتبين المعطيات أن الجيش الإسرائيلي يتمركز بشكل رئيسي داخل قاعدتين عسكريتين، هما قاعدة زيكيم عند الحدود الشمالية لقطاع غزة، وتتمركز فيها ما يقارب 120 آلية إسرائيلية، وقاعدة تسليم في النقب بقوام يتعدى 700 آلية عسكرية متنوعة بين آليات ثقيلة وخفيفة.

نقطة عسكرية أنشأها جيش الاحتلال على بعد 4 كيلو من قطاع غزة شرق مخيم البريج
نقطة عسكرية أنشأها جيش الاحتلال على بعد 4 كيلومترات من قطاع غزة شرقي مخيم البريج (الجزيرة مباشر)

ويكشف التحليل للمرة الأولى وجود 9 نقاط عسكرية خارج أراضي قطاع غزة، 3 منها أنشأها الجيش الإسرائيلي في شهري نوفمبر/تشرني الثاني وديسمبر/كانون الأول عام 2023، و6 نقاط حديثة جرى إنشاؤها بين شهري يناير/كانون الثاني ومارس/أذار من العام الحالي.

قاعدة إسرائيلية جديدة على بعد 4 كم شرق غزة
قاعدة إسرائيلية جديدة على بعد 4 كيلومترات شرقي غزة (الجزيرة مباشر)

وتوضح الصور أن الجيش يستخدم عددًا من النقاط العسكرية لإيواء الجنود ومراكز عملياتية وأخرى تستخدم لتمركز الآليات، وقد يستخدم الجيش هذه النقاط القريبة من غزة لأغراض أخرى على غرار التحقيق مع المعتقلين من غزة فيها، لكن لا تتوفر أدلة أو معلومات تؤكد هذا الاحتمال.

قاعد إسرائيلية جديدة على بعد 1.5 كم من حدود قطاع غزة الشمالية
قاعد إسرائيلية جديدة على بعد 1.5 كيلومتر من حدود قطاع غزة الشمالية (الجزيرة مباشر)

ووفق البيانات والصور، فقد تتمركز ما يزيد عن 800 آلية إسرائيلية بالمنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الإسرائيلي، في مؤشر يوضح أن المجهود الحربي الرئيسي لا يزال باتجاه غزة، بالتزامن مع تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية.

نقطة عسكرية إسرائيلية جديدة على بعد 4 كم شرق قطاع غزة
نقطة عسكرية إسرائيلية جديدة على بعد 4 كيلومترات شرقي قطاع غزة (الجزيرة مباشر)
نقطة عسكرية جديدة على بعد 5 كم من منطقة القراراة بقطاع غزة
نقطة عسكرية جديدة على بعد 5 كيلومترات من منطقة القراراة بقطاع غزة (الجزيرة مباشر)
المصدر : الجزيرة مباشر