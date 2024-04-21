تحليل لصور أقمار صناعية: جيش الاحتلال أنشأ قرابة 10 نقاط عسكرية جديدة في غلاف غزة

في إطار ما يعتقد بأنه انتقال بالعمليات لمرحلة جديدة ثالثة بعد خروج غالبية القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، أجرت وكالة سند بشبكة الجزيرة تحليلًا خاصًا لكشف طبيعة إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في المواقع والقواعد جنوبي إسرائيل ومحيط غزة ورصد أعداد الآليات المتمركزة.

وتمكن التحليل الذي أجرته سند، بعد حصولها على صور أقمار صناعية خاصة، وجمع بيانات جغرافية مختلفة وتحليلها، من رسم صورة شبه كلية ومتكاملة حول أماكن تمركز قوات الجيش الإسرائيلي حول غزة بعد مرور 6 أشهر على الحرب.

وتبين المعطيات أن الجيش الإسرائيلي يتمركز بشكل رئيسي داخل قاعدتين عسكريتين، هما قاعدة زيكيم عند الحدود الشمالية لقطاع غزة، وتتمركز فيها ما يقارب 120 آلية إسرائيلية، وقاعدة تسليم في النقب بقوام يتعدى 700 آلية عسكرية متنوعة بين آليات ثقيلة وخفيفة.

ويكشف التحليل للمرة الأولى وجود 9 نقاط عسكرية خارج أراضي قطاع غزة، 3 منها أنشأها الجيش الإسرائيلي في شهري نوفمبر/تشرني الثاني وديسمبر/كانون الأول عام 2023، و6 نقاط حديثة جرى إنشاؤها بين شهري يناير/كانون الثاني ومارس/أذار من العام الحالي.

وتوضح الصور أن الجيش يستخدم عددًا من النقاط العسكرية لإيواء الجنود ومراكز عملياتية وأخرى تستخدم لتمركز الآليات، وقد يستخدم الجيش هذه النقاط القريبة من غزة لأغراض أخرى على غرار التحقيق مع المعتقلين من غزة فيها، لكن لا تتوفر أدلة أو معلومات تؤكد هذا الاحتمال.

ووفق البيانات والصور، فقد تتمركز ما يزيد عن 800 آلية إسرائيلية بالمنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الإسرائيلي، في مؤشر يوضح أن المجهود الحربي الرئيسي لا يزال باتجاه غزة، بالتزامن مع تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية.