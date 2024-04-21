سياسة|تركيا

تركيا ترد على تقارير باستخدام راداراتها لاعتراض صواريخ إيرانية تجاه إسرائيل

“لا تعكس الواقع”

المركز التركي لمكافحة التضليل (الأناضول)
21/4/2024-|آخر تحديث: 21/4/202407:25 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نفى المركز التركي لمكافحة التضليل، الادعاءات بأن صواريخ أطلقتها إيران تجاه إسرائيل في 13 إبريل/نيسان الجاري تم رصدها مبكرًا واعتراضها بفضل قاعدة الرادار في كوراجيك بولاية ملاطيا وسط تركيا.

وقال مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، مساء السبت، إن الادعاءات بهذا الخصوص “لا تعكس الواقع”.

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ولفت البيان إلى أن الادعاءات المتعلقة بقاعدة الرادار في كوراجيك التي تم تداولها إثر لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، سبق وأن تم نفيها من قبل مركز مكافحة التضليل.

وأكد البيان أن “الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتم طرحها للتداول مجددًا بشكل متعمد”.

“حملات تضليل”

وذكر البيان أنه “لا تتم مشاركة المعلومات المأخوذة من نظام الرادار في كوراجيك إلا مع الحلفاء في إطار إجراءات الناتو”.

وشدد على أنه “ليس من الوارد مشاركة تلك المعلومات مع دول ليست حليفة في الناتو، مثل إسرائيل”.

وأضاف “لقد وقفت تركيا دائمًا إلى جانب القضية العادلة لإخواننا الفلسطينيين وستواصل القيام بذلك في كافة الظروف”، وأكد ضرورة عدم الالتفات إلى “حملات التضليل”.

وفي 13 إبريل/نيسان الجاري، أطلقت إيران نحو 350 صاروخًا وطائرة مسيّرة، في أول هجوم تشنه مباشرة من أراضيها على إسرائيل، ردًا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في سفارة طهران لدى دمشق مطلع الشهر نفسه.

وتتهم طهران تل أبيب بشن الهجوم الصاروخي ما أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي، ولم تعترف تل أبيب أو تنف رسميًا مسؤوليتها عن هجوم دمشق.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر