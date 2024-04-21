جمهور الجزيرة مباشر: الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين الفلسطينيين في القتل (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع خبر استشهاد 14 فلسطينيا في مخيم نور شمس بالضفة الغربية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مشاركون في مقاطع الفيديو التي أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن إن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين الفلسطينيين ويستهدفهم جميعا لأنه يراهم أعداء.

واعتبر آخرون أن ما يحدث في فلسطين مصيبة كبرى في ظل صمت عالمي على إبادة جماعية ترتكب في حق الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ورأى متابعون أن الهدف الرئيسي للاحتلال لا يرتكز على غزة فقط بل على أي مكان به فلسطيني لأن غايته الأساسية والأولى هي إبادة الشعب ومحو كل من ينتمي إلى فلسطين.

وأكد الجمهور وجوب استمرار المقاومة ضد الاحتلال باعتبارها الحل الوحيد الآن لمجابهة المجازر والجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أمس السبت عن وصول 13 شهيدا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، من مخيم نور شمس، ما رفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة والمخيم إلى 14.