شاهد: إنقاذ جنين استشهدت والدته في غزة

تمكن أطباء في قطاع غزة من إنقاذ جنين بعد استشهاد والدته بغارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في رفح جنوبي القطاع.

وأجرى الطاقم الطبي في المستشفى الكويتي التخصصي، صباح اليوم الأحد، عملية قيصرية للأم الشهيدة، ونجح في استخراج الجنين حيًّا.

ووثق صحفيون اللحظات الأولى لتنفس الجنين، قبل نقله إلى قسم الحضّانة في المستشفى الإماراتي.

واستشهدت الأم الحامل وزوجها وطفلتها بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في منزل عائلة جودة بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح، وفقًا لمراسل الجزيرة.

ووصلت الأم إلى المستشفى مصابة بجروح خطرة، قبل أن تستشهد وتلحق بزوجها وطفلتها، لكنها أنجبت للحياة طفلًا جديدًا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 110 آلاف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.