شهيدان برصاص الاحتلال شمال شرق الخليل بزعم محاولة قتل جنود (فيديو)

استشهد شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مفترق قرية بيت عنون شمال شرق الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه شابين على مفترق بيت عنون، مما أدى إلى إصابتهما مباشرة، في حين منعت طواقم الإسعاف من الوصول اليهما.

وأكدت مصادر أمنية لـ”وفا” أن الشابين استشهدا متأثرين بجروحهما، وما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثتيهما.

ووثق شهود عيان لحظة إعدام قوات الاحتلال أحد الشبان من مسافة صفر، وأظهرت الصور أن الشاب كان محتجزًا على الحاجز العسكري المقام في تلك المنطقة، قبل أن يقوم جنود الاحتلال بالاقتراب منه وإطلاق الرصاص عليه مباشرة.

من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في جيش الاحتلال أن فلسطينيًّا أطلق النار باتجاه جنود الجيش عند مفرق “بيت عينون” شمال مدينة الخليل.

وأضافت أن فلسطينيًّا آخر طعن الجنود بسكين ولكن لم يُصَب أحد من الجنود في كلتا الحالتين، وأن أفراد القوة العسكرية في المكان تمكنوا من تحييدهما، فقتلوا أحدهما وأصابوا الآخر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة قرية بيت عنون، وانتشرت على الطرق وفي محيط منازل المواطنين، ودهمت عددًا منها وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ويصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مع مواصلة حربه المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.