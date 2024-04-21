طلاب يقضون ليلتهم في مقر جامعة كولومبيا تضامنا مع غزة (فيديو)

كانت الشرطة قد اعتقلت أكثر من 100 طالب رفضوا فض المظاهرة

قضى طلاب في جامعة كولومبيا الأمريكية ليلتهم بمقر الجامعة في إطار تضامنهم مع قطاع غزة ضد الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأظهرت لقطات الطلاب وهم يفترشون حديقة المقر في مدينة نيويورك، وهي المنطقة التي بدأ فيها الاعتصام تضامنًا مع غزة.

🚨🇵🇸 BREAKING! Rallies happening simultaneously inside and outside the gates of the @Columbia campus. Student organizers have joined New Yorkers supporting the Gaza Solidarity Encampment at 115th & Broadway. JOIN NOW! pic.twitter.com/7by6Abk3hg — The People's Forum (@PeoplesForumNYC) April 20, 2024

وطالبت إدارة الجامعة بوقف الاحتجاج، وسمحت لشرطة المدينة بالدخول وإخلاء مخيم الاحتجاج الذي أقامه الطلاب.

واعتقلت الشرطة أكثر من 100 طالب رفضوا فض المظاهرة التي نظموها احتجاجًا على “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، إلا أن المتظاهرين لم يغادروا الجامعة الليلة الماضية.

NYPD Arrest Over 100 At Pro-Palestine Protest At Columbia University This is disgusting and sickening. pic.twitter.com/XxufoRUexE — Sumit (@SumitHansd) April 20, 2024

وقال طلاب من الجامعة للجزيرة مباشر “الاحتجاج تجاوز ما يجري من إبادة في غزة ليصل إلى الاحتجاج على إدارة الجامعة التي طلبت من الشرطة اعتقالنا”.

وكانت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، وهي أمريكية من أصل مصري، قد قالت في خطاب للطلاب إنها سمحت للشرطة بإخلاء عشرات الخيام التي نصبها متظاهرون؛ لأنهم انتهكوا قواعد الجامعة ونظموا مظاهرات غير مصرح بها.