طلاب يقضون ليلتهم في مقر جامعة كولومبيا تضامنا مع غزة (فيديو)

قضى طلاب في جامعة كولومبيا الأمريكية ليلتهم بمقر الجامعة في إطار تضامنهم مع قطاع غزة ضد الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأظهرت لقطات الطلاب وهم يفترشون حديقة المقر في مدينة نيويورك، وهي المنطقة التي بدأ فيها الاعتصام تضامنًا مع غزة.

🚨🇵🇸 BREAKING! Rallies happening simultaneously inside and outside the gates of the @Columbia campus. Student organizers have joined New Yorkers supporting the Gaza Solidarity Encampment at 115th & Broadway. JOIN NOW! pic.twitter.com/7by6Abk3hg

— The People's Forum (@PeoplesForumNYC) April 20, 2024