سياسة|الولايات المتحدة

طلاب يقضون ليلتهم في مقر جامعة كولومبيا تضامنا مع غزة (فيديو)

كانت الشرطة قد اعتقلت أكثر من 100 طالب رفضوا فض المظاهرة

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21/4/2024-|آخر تحديث: 21/4/202401:04 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قضى طلاب في جامعة كولومبيا الأمريكية ليلتهم بمقر الجامعة في إطار تضامنهم مع قطاع غزة ضد الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأظهرت لقطات الطلاب وهم يفترشون حديقة المقر في مدينة نيويورك، وهي المنطقة التي بدأ فيها الاعتصام تضامنًا مع غزة.

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وطالبت إدارة الجامعة بوقف الاحتجاج، وسمحت لشرطة المدينة بالدخول وإخلاء مخيم الاحتجاج الذي أقامه الطلاب.

واعتقلت الشرطة أكثر من 100 طالب رفضوا فض المظاهرة التي نظموها احتجاجًا على “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، إلا أن المتظاهرين لم يغادروا الجامعة الليلة الماضية.

وقال طلاب من الجامعة للجزيرة مباشر “الاحتجاج تجاوز ما يجري من إبادة في غزة ليصل إلى الاحتجاج على إدارة الجامعة التي طلبت من الشرطة اعتقالنا”.

وكانت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، وهي أمريكية من أصل مصري، قد قالت في خطاب للطلاب إنها سمحت للشرطة بإخلاء عشرات الخيام التي نصبها متظاهرون؛ لأنهم انتهكوا قواعد الجامعة ونظموا مظاهرات غير مصرح بها.

المصدر : الأناضول