ظهور علم كردستان في منازل خان يونس المدمرة بعد انسحاب جيش الاحتلال (فيديو)

أثار ظهور رسومات لعلم كردستان في منازل مدينة خان يونس المدمرة جنوبي قطاع غزة، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها، حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت اللقطة في مقاطع “فيديو” تظهر حجم الدمار الذي خلّفه جيش الاحتلال في مدينة خان يونس، كان قد نشرها الصحفي الفلسطيني محمد سلامة.

وفي داخل أحد المنازل المدمرة ظهر علم كردستان على أحد الجدران، فيما كتبت جملة “Free Kurdstan”، بينما ظهرت جملة “vamos avrina” على جدار آخر التي تعني “هيا إلى عفرين”.

وتفاعل المدوّنون عبر منصات التواصل على مشاهد رسومات العلم، حيث علّق المدوّن، توفيق، عبر حسابه على منصة “إكس”: “هيا بنا إلى عفرين، وعفرين هي مدينة معروفة شمال سوريا تتبع محافظة حلب وغالبية سكانها من الأكراد”.

فيما اعتبر المدوّن، صدقي زيلان، أنه مثلما هناك متعاطفون مع القضية الفلسطينية فهناك متعاطفون مع القضية الكردية في كل مكان، معتبرًا أن ذلك يمكن أن يكون فخًا لمحاولة الوقيعة بين الأكراد وغيرهم، واستشهد بوقائع تم فيها استخدام أعلام دول أخرى لزرع الفتنة بين الشعوب.

وعلّق أحد المدوّنين، حول ادعاءات أن ذلك يثبت وجود مقاتلين أكراد أو تابعين لحزب العمال الكردستاني في غزة، بالقول “مرفوض، تقليد مزيف منخفض المستوى، لن يستخدم حزب العمال الكردستاني علم كردستان بل علم حزبهم، يُطلق عليها إفرين أو عفرين. لا يمكن لأي كردي أن يطلق عليها أفرين، لا وجود لحزب العمال الكردستاني في غزة”.

Denied, low tier fake.

1. PKK wouldn't use the flag of Kurdistan but their party flag

2. It's called Efrîn or Afrin. No Kurd would ever be calling it Avrin.

There's no PKK in Gaza, as simple as that. @Roaastudies is a propaganda account. https://t.co/jilbJeSFiC

— Gargari (@Gargaristan) April 16, 2024