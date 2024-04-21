فصل طلاب من جامعة كولومبيا.. وبروفيسور: نعمت شفيق مؤهلة لتلقي التعليمات السياسية (فيديو)

“كانت تستعد منذ شهور لجلسة استماع في الكونغرس”

أجمع عدد من أساتذة جامعة كولومبيا وطلابها أن حادثة استدعاء الشرطة لاعتقال الطلاب المتظاهرين دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يمثل انتكاسة لقيم الديمقراطية وحرية التعبير المعتمدة في الجامعات جميعها والمجتمعات الغربية.

وقال البروفيسور جوزيف هولي عضو هيئة التدريس في الجامعة “صُدمنا لاستسلام مسؤولي جامعتنا لضغوط سياسية تمت ممارستها من قبل جهات يمينية متطرفة”.

وأضاف عضو هيئة التدريس بالجامعة في لقاء مع الجزيرة مباشر، أمس السبت، أن الجامعة استُهدفت من قبل يمينيين متطرفين، وأن التهم كانت جاهزة وتتعلق بمعاداة السامية.

"صُدمنا لاستسلام مسؤولي جامعتنا لضغوط سياسية".. عضو هيئة التدريس في #جامعة_كولومبيا الأمريكية البروفيسور جوزيف تعليقا على اعتقال طلاب لدعمهم #فلسطين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/e2zw0UeQwG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 20, 2024

“رئيسة الجامعة مؤهلة لتلقي التعليمات السياسية”

وتابع أننا نستغرب كيف تقوم إدارة الجامعة باستدعاء الشرطة لاعتقال طلاب لا لشيء سوى أنهم تظاهروا في الحرم الجامعي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وطالبوا بوقف الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح أن استدعاء الشرطة والإجراءات العقابية التي اتخذت ضد الطلاب لا علاقة لها بالطريقة التي درات بها المظاهرة.

وكشف البروفيسور هولي أن رئيسة الجامعة كانت تستعد منذ شهور لجلسة استماع في “الكونغرس”، وأنها كانت مؤهلة ومستعدة لتلقي التعليمات السياسية، مؤكدًا أنها تخلت عن الدفاع عن هيئة التدريس والطلاب في الجامعة.

فصل طلاب

من جهته قال الطالب إليت تشيوي إن إدارة الجامعة فصلته هو وطلاب آخرون بسبب التظاهر لوقف الحرب والإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف في الوقت الحالي “ليس لي الحق في متابعة الحصص الدراسية أو الدخول إلى المركب الجامعي”.

"لست نادما سأكون فخورا أنني وقفت إلى جانب #فلسطين".. طالب فُصل من #جامعة_كولومبيا_الأمريكية إثر مشاركته في اعتصام يدعم فلسطين#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/0x74w4MxMI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 20, 2024

وتابع قائلًا “لم أندم على هذا القرار وأنا فخور بما فعلت ولو بعد عشر سنوات سأشارك في مثل هذه المظاهرات التي تنادي وتطالب بوقف حرب الإبادة ضد المدنيين وتتصدى للعنصرية”.

وقال لم أتوقع أبدًا أن تتدخل الشرطة لتفريق مظاهرة سلمية يقوم بها الطلاب داخل الجامعة”، مؤكدًا أن الهدف من وراء هذه الإجراءات العقابية كلها هو أن إدارة الجامعة تريد من رئيستها أن تسيطر على الجامعة وعلى الطلبة عبر أدوات غير ديمقراطية.

وكشف عدد من طلاب الجامعة في تصريحات سابقة للجزيرة مباشر أن زملاءهم المعتقلين وجّهت لهم تهمة تقويض النظام العام، على الرغم من أن “كل ما قاموا به هو ترديد شعارات تطالب بوقف الإبادة في غزة”.

وأضافت إحداهن أن الشرطة “تعاملت مع الطلبة المتظاهرين بعنف بعد اجتياحها مقر الجامعة، وقامت بتقييد أيدي المعتقلين وكأننا في ساحة حرب”.

وكانت نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا، وهي أمريكية من أصل مصري، قد قالت في خطاب للطلاب إنها سمحت للشرطة بإخلاء عشرات الخيام التي نصبها متظاهرون، لأنهم انتهكوا قواعد الجامعة ونظموا مظاهرات غير مصرح بها.