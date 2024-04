مجلس النواب الأمريكي يصوّت على خطة مساعدات واسعة لأوكرانيا وإسرائيل

صوّت مجلس النواب الأمريكي، السبت، لصالح خطة مساعدات واسعة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، في خطوة كانت مرتقبة الى حد بعيد تحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين على السواء.

وصوّت النواب على الحزمة الضخمة البالغة قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار، والتي يطالب بها الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أشهر.

ويتضمن النص المتعلق بأوكرانيا مساعدات لكييف بـ61 مليار دولار لدعمها في التصدي للهجوم الروسي، أما النص المتعلق بإسرائيل فيتضمن مساعدات بمليارات الدولارات خصوصًا لمنظومتها المضادة للصواريخ “القبة الحديدية”.

ومن بين البنود الأخرى الواردة في هذه الخطة الواسعة، 13 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل في حربها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ومن شأن هذه الأموال أن تساعد خصوصًا في تعزيز نظام الدفاعات الجوية الإسرائيلي المعروف بـ”القبة الحديدية”.

وتتضمن الحزمة أيضًا أكثر من 9 مليارات دولار “للاستجابة للحاجة الملحّة إلى المساعدات الإنسانية في غزة ولشعوب أخرى ضعيفة في العالم”، وفق ما جاء في موجز عن نص المشروع.

وقال بايدن إن حزمة المساعدت توجّه “رسالة واضحة بشأن قوة القيادة الأمريكية في العالم”، وحض مجلس الشيوخ على التصديق عليها في أسرع وقت.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المساعدة العسكرية لإسرائيل هي بمثابة “دفاع عن الحضارة الغربية”.

وبدوره، رأى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن التصويت يوجه “رسالة قوية إلى أعدائنا”، في حين حذرت الخارجية الروسية من “تصعيد غير مسبوق” للتوترات في الشرق الأوسط.

Thank you @SpeakerJohnson for your leadership which led the efforts to pass the Israel aid package in the House of Representatives today. And thank you Minority Leader @RepJeffries for supporting it.

The vote on the Israel aid package with an overwhelming bipartisan support…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 20, 2024