“والله قمر”.. أب يودع طفلته الوحيدة إثر استشهادها بقصف إسرائيلي (فيديو)

اسمها آلاء أحمد برهوم (6 سنوات)، استشهدت إثر قصف إسرائيلي على تل السلطان غربي رفح.

يودعها والدها وهو يحتضنها بين ذراعيه والعبرات تخنقه، هول الصدمة لم يمهله أن يستوعب كيف لفلذة كبده أن ترحل، ظل يتأمل ملامحها التي سيغيبها الثرى عنه إلى الأبد، ويخاطبها مرددًا “يا حبيبتي يابا. والله قمر يابا”.

"والله قمر يابا".. أب في #غزة يودع طفلته البالغة من العمر 6 سنوات pic.twitter.com/JTIxKxJ7jX — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) April 20, 2024

يقبّلها تارة، ويُصلح الكفن الذي يحيط بوجهها الجميل تارة أخرى، متمتمًا “يا الله يا الله”.

وداع آخر، طفل فلسطيني يستشهد بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، لينضم إلى قائمة طويلة تحوي الآلاف من الأطفال الذين استشهدوا خلال 7 أشهر من الحرب.

ووفق تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صدر مطلع إبريل/نيسان الجاري، فإن الاحتلال منذ بدء عدوانه على غزة قتل أكثر من 14 ألفًا و350 طفلًا، يشكلون 44% من إجمالي عدد شهداء القطاع في حصيلة غير نهائية.