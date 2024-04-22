استطلاع لقناة “13”.. ثلثا الإسرائيليين لا يصدقون ادعاء نتنياهو عن نصر وشيك بغزة

أظهر استطلاع للرأي أن ثلثي الإسرائيليين لا يصدقون ادعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنهم يقتربون من تحقيق نصر وشيك في الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 111 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وحسب استطلاع لقناة “13” العبرية (خاصة) نشرت نتائجه على موقعها الإلكتروني، الأحد، فإن 68% من الإسرائيليين لا يصدقون نتنياهو حين يقول إن إسرائيل على بعد خطوة من النصر.

فيما قال 16% إنهم يصدقون نتنياهو، وأجاب البقية بأنهم لا يعرفون أو رفضوا الإجابة.

وصرّح نتنياهو، مرارا بأن “إسرائيل على بعد خطوة أو قريبة جدا من النصر”.

وقال نتنياهو، أمس الأحد، إن تل أبيب “ستزيد في الأيام المقبلة الضغوط السياسية والعسكرية على حماس، وستوجه لها المزيد من الضربات المؤلمة”.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عن قتل وجرح جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتنشر مقاطع مصورة توثق بعض هذه العمليات.

كما أظهر الاستطلاع أن 63% يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، فيما أيد 33% إجراءها في موعدها المحدد مسبقا في أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، ولاسيما القضاء على حركة “حماس” وإعادة الأسرى الإسرائيليين، وتقول إنه يحاول الاستمرار في السلطة.

في المقابل، يرفض نتنياهو دعوات المعارضة إلى انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها “شلّ الدولة” وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى مع “حماس” لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.

في السياق، أيد 48% من الإسرائيليين إقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، فيما رفض 35% منهم ذلك.

ويقول إسرائيليون إن تصريحات وسياسات بن غفير مسؤولة إلى حد كبير عن إشعال الأراضي الفلسطينية، ويتهمونه بمحاولة دفع إسرائيل إلى حرب ضد “حزب الله” وإيران.

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن حجم العينة ولا مدة إجراء الاستطلاع.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.