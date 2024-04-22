الثاني خلال ساعات.. قائد كبير بالجيش الإسرائيلي يعلن عزمه الاستقالة

أعلن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء يهودا فوكس، يوم الاثنين، اعتزامه الاستقالة من منصبه، بعد ساعات من استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية.

وذكرت قناة “كان”، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن فوكس أبلغ رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي بقراره الاستقالة في شهر أغسطس/آب المقبل.

ولم تُذكر أسباب الاستقالة التي تأتي بعد 3 سنوات فقط من توليه مهام منصبه.

وقيادة المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي هي المسؤولة عن الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ومنطقة غوش دان أو تل أبيب الكبرى.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قرر قبول استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا، لـ”فشله في التنبؤ” بـ”طوفان الأقصى” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أن تُنفذ الاستقالة خلال أسابيع قليلة.

واستبعدت وسائل إعلام إسرائيلية وجود علاقة بين استقالة حاليفا واستقالة فوكس.

وحسب تقرير سابق لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذر رئيس جهاز الأمن العام رونين بار من وجود تهديد لحياة فوكس من جانب مستوطنين متشددين.